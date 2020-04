16 avril 2010 : Tony Parker désormais sixième homme des Spurs

J-1 avant le début des playoffs en NBA. Pour se motiver encore plus, Kevin Durant et Derrick Rose peuvent se satisfaire d’être élus joueurs du mois. Le premier se signale par ailleurs avec un petit clash gentillet par médias interposés avec Phil Jackson, qu’il affrontera au premier tour.

À San Antonio, on ne parle que d’une chose : Tony Parker sera 6e homme des Spurs. « Pop veut que je sorte du banc et que je sois l’électron libre » décrit le Français. « Exactement comme Manu l’a fait les saisons précédentes. Manu joue bien donc on ne va pas casser son rythme. Le coach m’a assuré que mon temps de jeu resterait le même. »

Il devient officiellement le back-up de George Hill. L’équipe tourne mieux avec Manu Ginobili dans le cinq, et c’est donc Tony Parker qui est sacrifié. Dans l’immédiat, rien de grave tout de même puisque le plus important, c’est que TP jouera tout de même ses 35 minutes par match, et qu’il sera sans doute sur le parquet dans le « money time ».

Brandon Roy pourrait finalement rejouer

À Portland, c’est l’ascenseur émotionnel : Brandon Roy s’est fait opérer et ce n’est finalement pas si grave que ça. Son indisponibilité ne sera que de une ou deux semaines, c’est-à-dire, que dans le meilleur des cas, il pourra jouer quelques rencontres du premier tour face aux Suns.

Autres absents de marque dans les prochains jours : Andrei Kirilenko à Utah et Sasha Vujacic chez les Lakers.

Enfin, juste avant le début du duel entre Boston et Miami, Dwyane Wade explique que son coeur est à South Beach mais il met la pression sur Pat Riley en réclamant une autre star. Les Hornets en veulent une aussi aux côtés du tandem Chris Paul – David West, et ils seraient intéressés par David Lee.