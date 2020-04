Encore convalescent, Rodney Hood a l’intention de rester avec les Blazers

En cette période où les incertitudes sont reines, Rodney Hood est, lui, certain d’une chose : il portera le maillot des Blazers la saison prochaine. L’arrière avait signé l’été dernier un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans. Il disposait d’une « player option » sur cette deuxième année, qu’il a bien l’intention d’activer.

« La chose que je sais, c’est que je porterai ce maillot l’année prochaine, » assure-t-il à The Oregonian. « Pour ce qui est des formalités, ça s’arrangera le moment venu mais je m’attends à porter un uniforme des Portland Trail Blazers l’année prochaine. »

Pour le reste, c’est beaucoup plus flou. Tant sur l’éventuelle reprise de la saison actuellement suspendue, que son retour personnel sur les parquets. On rappelle que le joueur s’est rompu le tendon d’Achille début décembre. « C’est extrêmement dur, au quotidien, de ne pas vraiment savoir pourquoi on travaille, » reconnaît Rodney Hood à propos de sa rééducation. « Mais j’ai appris à me fixer de petits objectifs. »

Sa rééducation dans les installations des Blazers

Comme passer une journée entière sans boiter ni avoir de souci pour marcher, ou encore refaire bouger ses orteils.

« C’est quelque chose dont on rigole lorsqu’on est en bonne santé, » commente Rodney Hood, « mais quand on oublie comment marcher et que c’est dur, ça devient un défi sympa. J’apprécie chaque détail insignifiant. »

En cette période de confinement, l’arrière a encore le droit de fréquenter les installations de l’équipe pour poursuivre sa rééducation. Les dirigeants des Blazers ont demandé à la ligue des exceptions pour les joueurs blessés. Ainsi, le gaucher a pu s’y rendre quasiment durant tout le mois de mars. Désormais, il bosse trois jours par semaine avec le physiothérapeute maison.

« C’est du simple contact individuel, on ne peut pas être en groupe ou quoi que ce soit, » précise Rodney Hood. « C’est juste nous deux dans la salle de musculation ou la salle d’entraînement. Nous avons beaucoup de travail. J’ai fait beaucoup de progrès malgré les événements. »