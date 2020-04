Le 12 avril 1997, le rookie Allen Iverson marque 50 points et se rapproche de Wilt Chamberlain

Russell Westbrook fait un don de plusieurs centaines d’ordinateurs pour les jeunes de Houston Le meneur des Rockets a réalisé ce don de 650 ordinateurs via sa fondation « Westbrook’s Why Not ? ». Les appareils sont destinés aux jeunes dans le besoin avec la fermeture des écoles.