Magic Johnson s’inquiète de l’impact du Covid-19 chez les Afro-Américains

Comme LeBron James, Magic Johnson admet qu’il est « difficile de jouer sans fans » et qu’une reprise à huis clos serait étrange. Mais l’ancien leader des Lakers du « Showtime » estime que les basketteurs s’adapteront rapidement.

« Après un match, ils seront habitués à ne pas avoir de fans. Nous avons tous joué toute notre vie sur les playgrounds, dans des matchs improvisés, sans fans. Les basketteurs sauront s’adapter », assure-t-il lors d’une interview accordée à CNN, préconisant donc une reprise à huis clos en espérant voir les Lakers remporter le titre. « J’espère que ça arrivera. Mais il faut d’abord que les joueurs soient en sécurité. Les chiffres doivent être stabilisés. L’Amérique et tous ceux qui vivent dans ce grand pays ont besoin du sport, surtout à une époque comme celle-ci. Mais seulement si tout le monde est en sécurité ».

Une surmortalité inquiétante chez les Afro-Américains

Mais plus qu’une éventuelle reprise de la saison, c’est surtout la surmortalité du Covid-19 chez les Afro-Américains qui inquiète actuellement Magic Johnson.

Alors qu’ils ne représentant que 14% de la population du pays, ils comptent pour 42% des décès engendrés par le virus selon les dernières données ! En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a ainsi annoncé que 70% des décès concernaient des Afro-Américains, alors qu’ils ne représentent que 33% de la population de l’État.

L’ex dirigeant des Lakers y voit un certain parallèle avec le VIH, même s’il admet que les contextes sont différents.

« Quand j’ai annoncé ma séropositivité, c’était considéré comme une maladie d’homme blanc et gay », rappelle Magic Johnson. « Les gens avaient tort. Les noirs ne pensaient pas qu’ils pouvaient attraper le VIH et le sida ».

Une couverture santé problématique

Le Covid-19 étant apparu en Chine, avant de rebondir en Europe, il a mis longtemps à être pris au sérieux par la communauté noire des Etats-Unis. Mais surtout, celle-ci est davantage exposée puisqu’elle est majoritaire chez des métiers en première ligne, comme les aide-soignants, les caissiers, les éboueurs ou encore les conducteurs de bus.

Les Afro-Américains ont ainsi globalement une plus mauvaise couverture médicale. Sans compter qu’ils ont davantage de maladies chroniques, un important facteur de surmortalité en cas d’infection au Covid-19.

« Les Afro-Américains sont les premiers à mourir du coronavirus et la plupart des patients hospitalisés sont des Afro-Américains », confirme Magic Johnson. « Nous devons faire un meilleur travail en tant qu’Afro-Américains pour respecter la distanciation sociale, rester à la maison et nous assurer que nous éduquons nos proches et les membres de notre famille et que nous faisons ce que nous sommes censés faire pour rester en sécurité et en bonne santé. Et puis, en plus de tout cela, on n’a pas accès aux soins de santé, à des soins de santé de qualité. Beaucoup d’entre nous ne sont pas assurés. Cela crée aussi un problème. Tout comme pour le VIH et le sida ».

Pour l’ancien Laker, l’épidémie met ainsi en évidence les graves discriminations du système de santé américain.

« Le manque d’accès aux soins de santé, c’est une combinaison imbattable. Nous devons nous améliorer. Il faut espérer qu’il y aura des soins de santé abordables pour tous, pas seulement pour les minorités mais pour tout le monde. Si les prix baissent, je pense que les Afro-Américains seront en bien meilleure santé » conclut-il.