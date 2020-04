Le moratoire de la NBA au sujet des transactions prolongé jusqu’à nouvel ordre

La NBA en pause, les transactions le sont aussi et The Athletic annonce que la ligue et le syndicat des joueurs se sont mis d’accord pour prolonger le moratoire à ce sujet jusqu’à nouvel ordre.

En clair, cela veut dire que tous les transferts, ruptures de contrat, signatures ou activations de clause (d’équipe ou de joueur) sont donc suspendus. Le précédent moratoire prenait fin ce 10 avril et il fallait donc le prolonger.

Le moratoire prendra fin au moment où la saison reprendra, ou lorsqu’elle sera annulée par la NBA…