Adam Morrison n’oubliera jamais le très beau geste de Kobe Bryant

Tout le monde a son anecdote sur Kobe Bryant, souvent autour de cette fameuse « Mamba Mentality », mais celle d’Adam Morrison permet de voir la légende des Lakers sous un angle bien différent. Pour rappel, les deux hommes ont été coéquipiers pendant une saison, conclue par un titre NBA en 2010. Le n°3 de la Draft 2006 ne fut qu’un coéquipier parmi plus de 150 dans la carrière de Kobe Bryant, alors que la sienne se terminait abruptement après quatre petites saisons, mais il aura été témoin de sa générosité avec cette histoire qu’il raconte aujourd’hui.

« Il a pris ma défense publiquement à de nombreuses reprises. Quand je n’étais plus en NBA… Je suis fan de Chelsea, il savait que j’aimais beaucoup Didier Drogba, c’est un des mes joueurs préférés. L’année qui suit mon départ des Lakers, Robert Lara, le chef de la sécurité chez les Lakers, me demande mon adresse. Je la lui donne, et je reçois un colis avec un maillot porté et dédicacé par Didier Drogba, avec inscrit ‘Best wishes, to Adam’. »

« Il savait que je n’étais pas bien dans ma vie à ce moment-là »

« Je me suis toujours dit que Kobe avait passé un coup de fil, c’était déjà incroyable. Et puis le jour où il a disparu, j’étais sur les réseaux sociaux, je tombe sur une publication Instagram de Chelsea qui dit ‘Quand Kobe visitait Stamford Bridge’. Et la première photo, c’est lui et Didier Drogba qui tiennent un putain de maillot et quand on zoome dessus, on voit ‘To Adam’… Ça veut dire qu’il est allé le voir en lui demandant de signer ce maillot. »

« Je l’ai encore, il l’a fait signer pour moi. Je ne lui avais rien demandé, et il savait que je n’étais pas bien dans ma vie à ce moment-là. Je n’étais plus en NBA. Il m’a envoyé ça genre ‘je pense à toi’. C’est ce qu’il faisait pour les gens. Il connaissait son aura, donc il s’en servait pour aider les gens. Comme je l’ai dit, il a pris ma défense publiquement et il l’a fait pour moi personnellement. Il n’avait pas à le faire. Franchement, je suis juste content d’avoir eu la chance d’être avec lui. »