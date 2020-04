7 avril 2010 : les Bobcats se qualifient pour la première fois en playoffs

C’est fait : pour la première fois de leur courte histoire, les Bobcats sont en playoffs ! La franchise de Michael Jordan, officiellement propriétaire depuis quelques semaines seulement, a bien profité de la défaite des Raptors en allant battre les Hornets d’un petit point. Grâce aux 29 points de Stephen Jackson, et malgré les 36 de Marcus Thornton, dont un énorme poster sur Gerald Wallace.

C’est fait aussi : Don Nelson est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA en saison régulière, passant Lenny Wilkens. Il peut remercier Anthony Tolliver, auteur de son record en carrière avec 34 points, et son rookie Stephen Curry pour son presque quadruple-double : 27 points, 14 passes, 8 rebonds et 7 interceptions.

Manu Ginobili prolonge pour trois ans

Il ne reste que quatre matchs mais il y a tellement peu d’écart dans chaque conférence qu’il est impossible de prédire les affiches du premier tour des playoffs. Les Spurs sont par exemple passés 8e après leur défaite contre Phoenix, mais sont à égalité avec Portland et Oklahoma City. Et ils peuvent se consoler avec la prolongation de contrat de Manu Ginobili pour 39 millions de dollars sur trois ans.

Annonces importantes pour les franchises de bas de tableau : promis aux deux premières places de la Draft 2010, John Wall et Evan Turner ont décidé de faire le grand saut. Le premier ne sera d’ailleurs pas le seul joueur de Kentucky à la Draft puisque DeMarcus Cousins, Patrick Patterson, Eric Bledsoe et Daniel Orton ont aussi décidé de quitter la fac (ils finiront respectivement aux 1ère, 5e, 14e, 18e et 29e places.)

Dallas 110 – 94 Memphis

Detroit 90 – 88 Atlanta

Houston 113 – 96 Utah

Indiana 113 – 101 New York

LA Clippers 85 – 93 Portland

Miami 99 – 95 Philadelphie

Milwaukee 108 – 89 New Jersey

Minnesota 107 – 116 Golden State

New Orleans 103 – 104 Charlotte

Oklahoma City 94 – 98 Denver

Orlando 121 – 94 Washington

Phoenix 112 – 101 San Antonio

Toronto 104 – 115 Boston

