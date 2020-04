En période de confinement, le florissant business des « autographes vidéos »

« Hey Kriston, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. C’est tellement triste que la saison soit suspendue. Mais je te verrai, ta famille et toi, à l’un de mes matches l’année prochaine. » Pour recevoir ce message vidéo de 19 secondes d’Enes Kanter, Kriston a dû débourser la somme de 50 dollars. C’est le tarif à payer pour s’offrir quelques mots personnalisés de la part de l’intérieur des Celtics, sur le site Cameo.

En ligne depuis 2017 et basé à Chicago, ce site est spécialisé dans les « autographes vidéos » de ce genre. Il propose un riche catalogue de célébrités, parmi lesquelles une quarantaine de joueurs NBA ainsi que de nombreux retraités de la ligue. Soit plus de 400 basketteurs au total.

Ces vidéos, c’est le genre de personnalisation impossible à faire lors d’une séance de dédicaces classiques. « Parfois les gens le demandent mais tu dois refuser parce qu’il y a 3 000 personnes à attendre », notait par exemple JaVale McGee, interrogé par le Los Angeles Times en amont de l’épidémie de coronavirus.

« L’idée, lorsque nous avons fondé l’entreprise, était littéralement de faire du selfie le nouvel autographe, » rappelle Steven Galanis, son co-fondateur. « Cameo était un moyen de vivre cette expérience sans avoir à rencontrer la personne dans la vraie vie. » Un concept qui fait encore plus sens en cette période de confinement.

Son co-fondateur estime d’ailleurs qu’il s’agit d’avoir « de l’empathie pour ce qu’il se passe dans le monde. C’est une occasion de s’engager avec ses fans. Il se passe tellement de choses en ce moment, des gens qui perdent leur emploi par exemple, que c’est cool de pouvoir s’asseoir sur son canapé et améliorer la vie de quelqu’un. »

« Se faire un peu d’argent et faire plaisir à quelqu’un »

Le responsable, selon qui de plus en plus de joueurs NBA se renseignent sur le site depuis la suspension du championnat, insiste également sur la notion de lien entre les vedettes et leurs fans, et qu’il ne s’agit « pas tant de trouver des revenus supplémentaires ».

L’enjeu financier reste malgré tout au cœur de cette plateforme. Chaque célébrité fixe librement son tarif et empoche 75% de la somme, et le reste vient alimenter Cameo. « Avec les temps qui courent, c’est sympa et pratique pour les athlètes, de se faire un peu d’argent et faire plaisir à quelqu’un », ne se cache pas le rookie des Wolves, Jordan McLaughlin.

Pour s’offrir une vidéo d’une vingtaine de secondes de ce dernier, le tarif est de 30 dollars. Mais les prix peuvent largement flamber : jusqu’à… 700 dollars pour Ben Gordon dont la dernière vidéo fait peine à voir, 625 dollars pour Gary Payton, 500 dollars pour Kareem Abdul-Jabbar ou encore 300 dollars pour Vince Carter.

Avec plus de 500 vidéos au compteur, Enes Kanter, qui réalise ses vidéos juste avant de se coucher, dit recevoir un peu moins d’une vingtaine de demandes tous les trois jours. Chez Vince Carter, c’est de l’ordre d’une quinzaine par semaine, contre une vingtaine pour Kareem Abdul-Jabbar. À 500 dollars l’unité, cela représente une jolie somme pour l’ancienne légende des Lakers (7 500 dollars dans sa poche chaque semaine).

Le rookie des Celtics, Grant Williams, n’a pas de peine à justifier ses vidéos à 60 dollars : « J’aime faire en sorte que les gens se sentent bien. Je voulais me montrer disponible mais je ne voulais pas non plus recevoir une demande toutes les cinq secondes parce que plus on le fait, moins c’est authentique. Je ne voulais pas le faire pour 10 dollars et recevoir des centaines de demandes. »

Pau Gasol s’exprime, lui, pour 200 dollars mais l’ensemble des fonds est reversé à sa fondation caritative. À chacun sa vision du lien avec ses fans…