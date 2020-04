Les Lakers vont demander à leurs plus hauts dirigeants de faire un effort salarial

À l’instar de la NBA, et notamment Adam Silver, les Lakers ont prévu de demander à leurs plus hauts dirigeants d’accepter une réduction de 20% sur leurs salaires. Selon USA Today, il s’agit, par ce sacrifice financier, de ne pas toucher aux emplois à l’intérieur de la franchise, et ainsi de conserver tout le monde.

Pour l’instant, il s’agit d’un projet, et il n’a pas encore été lancé, mais l’objectif serait de maintenir cette baisse de salaire jusqu’au premier match de la prochaine saison, et ça pourrait être mi-décembre en fonction des décisions prises dans les prochaines semaines sur la reprise ou pas de la saison.

Seconde franchise la plus valorisée de la NBA (derrière les Knicks) avec quelque 4.4 milliards de dollars, les Lakers appartiennent à un consortium composé principalement de la famille Buss (66% des parts) et d’AEG (27%).

Comme les Clippers, la franchise exploite le Staples Center qui représente près de 3 000 employés à plein temps et des journaliers supplémentaires pour les soirs de match.