6 avril 2010 : Deron Williams (42 points) remporte un énorme duel avec Kevin Durant (45 points)

Le sursaut des Lakers avait été de courte durée, mais celui des Celtics n’est pas plus rassurant : après avoir battu les Cavaliers de LeBron James dans la douleur, les hommes de Doc Rivers sont allés s’incliner au Madison Square Garden dans la dernière minute, décidée par les mains de Danilo Gallinari (31 points en tout) et David Lee.

Les Bobcats veulent leurs playoffs et s’en donnent les moyens : avec un Gerald Wallace à 28 points et un Boris Diaw au bord du triple double (17 points, 9 rebonds et 9 passes), Charlotte va s’imposer à Atlanta.

Dans le même temps, les Bulls, qui devaient eux dominer des Bucks orphelins d’Andrew Bogut, se sont manqués. Avec quatre victoires d’avance sur eux à cinq matchs de la fin, le club de Michael Jordan a un pied en postseason ! Les conséquences pour Chicago sont elles mesurées puisque Toronto a perdu à Cleveland, dont Chris Bosh est reparti avec une fracture au visage…

Tony Parker de retour

À l’Ouest, tous les projecteurs se sont tournés vers Salt Lake City en fin de soirée, où Deron Williams et Kevin Durant se sont livrés un duel exceptionnel. Il y a les stats d’abord : 42 points (record en carrière) à 14/23 dont 4/7 de loin et 10 passes pour le premier mais aussi 45 points à 13/29 dont 7/13 à 3-points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres pour le second. Et il y a le scénario.

KD a contribué à l’allonger en enchaînant les banderilles dans le « money time » pour faire revenir le Thunder de nulle part, avant d’en laisser une à Jeff Green pour envoyer tout le monde en prolongation. Mais c’est D-Will qui a eu le dernier mot avec le « game winner » en tête de raquette à une seconde de la fin. Y avait-il faute sur le dernier tir de Kevin Durant derrière ?

Pas pour les arbitres, mais la NBA a fait son mea culpa quelques heures plus tard en estimant que si.

Utah passe deuxième, alors qu’OKC voit revenir des Spurs qui ont retrouvé Tony Parker. Absent 16 matchs, le Français s’est senti « comme un rookie » au terme de cette rencontre conclue avec 8 points à 3/8 en 17 minutes.

Charlotte 109 – 100 Altlanta

Chicago 74 – 79 Milwaukee

Cleveland 113 – 101 Toronto

Memphis 103 – 113 Houston

New York 104 – 101 Boston

Philadelphie 103 – 124 Detroit

Sacramento 86 – 95 San Antonio

Utah 140 – 139 Oklahoma City

Washington 112 – 94 Golden State

Le classement est là.