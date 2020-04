5 avril 2010 : Duke devient champion NCAA contre Butler au bout du suspense

Du suspense, de l’intensité, du don de soi, un dernier shoot au buzzer… La finale NCAA entre Duke et Butler a offert le meilleur des spectacles, aux antipodes de ce que réserve souvent la saison régulière en NBA.

Devant 70 000 spectateurs, Mike Krzyzewski remporte son 4e titre universitaire. Butler, emmené par Brad Stevens et Gordon Hayward, y a cru jusqu’à la dernière seconde…

Difficile de résumer un match qui se joue en 120 points et sur un dernier tir. Difficile de se dire que Butler n’ira pas couper les filets après avoir remporté 25 matchs d’affilée. Mais au final, Duke l’emporte, Kyle Singler est élu MOP, et on vous offre la dernière minute de la partie pour profiter de l’atmosphère.

Vu qu’il n’y pas de matchs NBA, c’est l’occasion de faire un point sur les rumeurs, et la plus intéressante prédit un échange entre Chris Bosh et Joakim Noah. À Detroit, on s’écharpe à l’entraînement, à Portland, Rudy Fernandez a le blues, et à Boston, Doc Rivers a écarté Nate Robinson et Marquis Daniels de la rotation.