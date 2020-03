Jayson Tatum et l’obsession du All-Star Game

S’il n’a pas volé sa place au All-Star Game 2020, surtout avec ses performances à partir de mi-janvier, Jayson Tatum l’a vécu comme un aboutissement puisqu’il avait abordé la saison avec cet objectif en tête.

Au point d’en être obnubilé et de tirer des conclusions après chaque performance, surtout les mauvaises, auprès de Drew Hanlen, son entraîneur personnel.

« En début de saison, je me suis mis une telle pression mentalement », reconnaît-il dans le podcast Good ‘N Plenty. « Bien évidemment, je voulais gagner, je voulais qu’on soit une très bonne équipe, mais je pensais au All-Star Game chaque jour. Chaque fois que je faisais un mauvais match, j’écrivais à Drew pour lui dire que je n’allais pas y être. Lui me calmait. Et ensuite, après un bon match, je me disais que c’était bon, j’allais en faire partie. »

L’ailier de Boston donne l’exemple de son 1/18 au shoot contre Dallas, le 11 novembre 2019, qu’il pensait être un boulet insurmontable. Finalement, ses prestations et la solide saison des Celtics le propulsent en février à Chicago, où il compilera 6 points, 3 passes, 3 interceptions en 13 minutes.

« C’est comme si tout le poids du monde avait disparu de mes épaules », se souvient Jayson Tatum quand il a appris la bonne nouvelle. « Dès lors, j’ai joué beaucoup plus détendu, plus libéré. »