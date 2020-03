Covid-19 : Christian Wood s’est senti malade… avant de claquer son record en carrière

Révélation des Pistons cette saison, Christian Wood a été le troisième joueur, après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, dont on a annoncé la contamination au Covid-19. Le 11 mars dernier, jour de la décision de suspendre le championnat, l’intérieur a connu une soirée très particulière. Son coéquipier Jordan McRae le raconte.

Quelques jours plus tôt, les deux hommes, qui ont affronté le Jazz le 7 mars, dînent ensemble. Aucun souci ce soir-là, ni lendemain lors de l’entraînement. « Et puis, avant le match face aux Sixers, il dit genre ‘Yo, je me sens pas très bien. Je ne devrais peut-être pas jouer’. »

Une remarque qui sortir de ses gonds Jordan McRae et les Pistons : « On lui a tous passé un savon, genre ‘On joue Joel Embiid ce soir et maintenant tu es malade ? Tu ne veux pas jouer. » L’arrière précise que les médecins sont intervenus pour le soulager.

Les réflexions de ses coéquipiers ont sans doute aussi eu le mérite de piquer l’orgueil de l’intéressé qui, malgré une lourde défaite concédée sur le parquet de Philadelphie, va inscrire 32 points, son meilleur total en carrière. Pas mal pour un joueur malade… qui ne se sait pas encore atteint du virus.

Se gaver de NBA 2K en quarantaine

Dans la foulée de ce matc, tout s’accélère. Les Pistons s’apprêtent à quitter le Wells Fargo Center mais doivent descendre du bus au moment où ils apprennent, comme tout le monde, que Rudy Gobert vient d’être testé positif. « On est rentrés à Detroit, on a tous été testés et ils nous ont dit qu’on devait être en quarantaine pour 14 jours. »

Pas l’idéal pour Jordan McRae qui vient de débarquer à Detroit après s’être fait couper par Washington.

« Est-ce que je peux rentrer chez moi ?, » demande alors l’arrière. « J’étais à l’hôtel, ça allait mais c’était toujours être entre quatre murs. Je vais rester ici pour 14 jours ? Ils ont fini par me mettre en appartement. J’ai fini par m’acheter une Xbox et à jouer à 2K la moitié du temps, alors que je n’y joue pas (en temps normal). C’était dur. J’ai joué les 82 matches d’une saison, les playoffs et le titre en trois jours. »

Deux semaines de console plus tard, la NBA est toujours suspendue mais au moins, le coéquipier de Jordan McRae, Christian Wood, s’est finalement remis de la maladie.