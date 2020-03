Covid-19 : Christian Wood complètement remis

Il se sent « en pleine forme et est complètement remis ». Ces bonnes nouvelles sont signées Adam Pensack, l’agent de Christian Wood. Ce dernier semble donc en avoir terminé avec le coronavirus, alors que sa contamination avait été annoncée il y a une dizaine de jours, dans la foulée de celles de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le temps médian de récupération dans les cas de contamination les moins graves est d’environ deux semaines. Christian Wood a donc quelques jours d’avance.

Selon une source citée par Detroit Free Press, l’intérieur des Pistons devrait tout de même passer une batterie de tests médicaux ce jeudi. The Detroit News rappelle qu’une personne est considérée comme guérie lorsqu’elle est testée négativement à deux reprises avec 24 heures d’intervalle. Christian Wood a précisément connu un premier test négatif ce mercredi.

Au total, 17 représentants de la franchise du Michigan ont été dépistés, parmi lesquels cinq joueurs, mais Christian Wood était la seule personne contaminée connue.