Le 30 mars 2007, Yao Ming arbitre le duel Kobe Bryant – Tracy McGrady

Après sa poussée de fièvre à partir de mi-mars et ses quatre matches d’affilée à plus de 50 points, Kobe Bryant était redescendu en température pour quelques jours seulement. 43 points contre Golden State puis 23 face à Memphis.

Mais l’odeur d’un duel face à un de ses meilleurs adversaires, Tracy McGrady, ne pouvait que le réveiller.

Résultat : pour la seconde fois de la saison, il colle 53 points aux Texans, à 19/44 au shoot, dont 17 dans les quatre dernières minutes du temps réglementaire.

T-Mac est moins en réussite, avec certes 30 unités marquées mais un vilain 7/24 au shoot. Les Lakers et les Rockets iront jusqu’en prolongation pour se départager et c’est Yao Ming qui va rendre la copie la plus propre avec 39 points à 11/18 au tir, 11 rebonds et surtout des paniers importants dans les ultimes minutes, pour l’emporter 104-107.