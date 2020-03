Mardi soir, à 21h15, TMC diffuse « Tony Parker Confidentiel », et Le Parisien révèle les présences de deux témoins de prestige : Michael Jordan et le regretté Kobe Bryant. « Il était mon modèle, j’ai été son adversaire, il est devenu mon patron et il est devenu mon ami » explique TP à propos de Son Altesse que l’on croise à Paris lors de la rencontre entre les Hornets et les Bucks.

Quant à Kobe, il intervient en fin de documentaire pour donner son avis sur l’après-carrière de l’ancien meneur des Spurs : « La façon dont Tony s’est reconverti est la marque d’un immense champion. »

Pour le reste, on retrouve les amis habituels comme Thierry Henry, Cut Killer ou encore Teddy Riner. Le tout dans l’intimité de ses demeures à San Antonio et Lyon, avec des images de son passage à l’INSEP et autres images rares.