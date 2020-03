23 mars 2010 : Rodrigue Beaubois et Boris Diaw font le show

Malgré leur statut de favori et l’absence d’Andray Blatche (parti bouder en début de match après s’être fait gronder par Flip Saunders), les Bobcats ont dû aller en prolongation pour venir à bout des Wizards 95-86, derrières les 17 points (comme Boris Diaw) et 19 rebonds de Gerald Wallace. Charlotte s’offre un record de franchise avec cette 36e victoire de la saison, ainsi qu’une chance de rêver aux playoffs.

De son côté, New York renoue avec la victoire face aux Nuggets de Carmelo Anthony (36 points) derrière un Danilo Gallinari à 28 points et un Al Harrington à 23 points sur le banc. Danny Granger (32 points) et les Pacers infligent eux à Detroit une 13e défaite en 15 matchs avec 14 points pour le meilleurs marqueur des Pistons, Tayshaun Prince…

Les stars des années 2000 dans le dur

Dans la conférence Ouest, Dallas se paie des Clippers dont les deux meilleurs joueurs sont Chris Kaman avec 22 points et 9 rebonds, et Drew Gooden avec 26 points et 20 rebonds. On note en face les 26 points et 12 passes de Jason Kidd, avec un 6/11 de loin, ainsi que les 10 points de Rodrigue Beaubois en sortie de banc, le Français s’offrant au passage le alley-oop de la nuit – alors que Boris Diaw a réussi de son côté l’offrande de la nuit.

Bien loin des parquets, David Stern s’inquiète pour Allen Iverson, qui a quitté les Sixers pour être auprès de sa fille, malade. Autre star des années 2000, Gilbert Arenas prépare lui son procès pour l’affaire des armes à feux dans le vestiaire des Wizards, avec un procureur réclamant trois mois de prison pour l’Agent Zéro…

Dallas 106 – 96 LA Clippers

Detroit 83 – 98 Indiana

New York 109 – 104 Denver

Washington 86 – 95 Charlotte