22 mars 2010 : les Spurs résistent aux 45 points de Kevin Durant

Après leur défaite face aux Hawks, les Spurs se sont rassurés avant d’affronter successivement les Lakers, Cleveland et Boston. En visite au Ford Center d’Oklahoma City, ils s’imposent 99-96 face au Thunder qu’ils rejoignent ainsi à la sixième place du classement de la conférence Ouest. Kevin Durant file lui à la première place du classement des meilleurs scoreurs, devant LeBron James, avec 45 points.

Russell Westbrook et Jeff Green plombés par les fautes, « KD » a pu compter sur le soutien du rookie Serge Ibaka, qui a gagné son surnom de « Serge Iblocka » en faisant deux contres décisifs dans le « money time » sur la légende Tim Duncan, dont un à 12 secondes de la fin pour donner une chance à son équipe de rafler la mise. Kevin Durant pris à deux, c’est Thabo Sefolosha qui a eu la balle de match, mais il l’a manquée.

Devant les deux franchises, Phoenix bat sur le fil des Warriors qui sont à vendre et Utah fait une belle opération en battant les Celtics, avec tous les joueurs de son cinq majeur au-dessus des 10 points et un Carlos Boozer auteur de l’action du match : un contre sur Ray Allen conclut de l’autre côté au dunk. On la retrouve dans un Top 10 de très bonne facture où figure également ce coup de marteau mythique d’Amar’e Stoudemire sur Anthony Tolliver.

Chicago 98 – 88 Houston

Golden State 131 -133 Phoenix

Milwaukee 98 – 95 Atlanta

Minnesota 100 – 106 Toronto

New Jersey 98 – 99 Miami

New Orelans 115 – 99 Dallas

Oklahoma City 96 – 99 San Antonio

Philadelphie 93 – 109 Orlando

Sacramento 85 – 102 Memphis

Utah 110 – 99 Boston