Rediffusion de matches complets, live avec les joueurs… La NBA se mobilise durant l’épidémie

Aux fans NBA qui auraient déjà oublié le « buzzer beater » éliminatoire d’anthologie de Damian Lillard, face aux Rockets en 2014, la ligue proposait une piqûre de rappel samedi soir. La NBA a rediffusé cette rencontre en intégralité sur ses plateformes en ligne (Twitter, Facebook, YouTube et Twitch). Il ne s’agit pas d’un « one shot » puisque la ligue s’est engagée à repasser des matches de légende pour chaque soirée américaine.

L’initiative s’inscrit dans une vaste campagne lancée récemment et intitulée « NBA Together ». L’idée première de cette opération est de profiter de la force de frappe numérique de la ligue pour sensibiliser à l’enjeu sanitaire de l’épidémie de coronavirus. Il s’agit de « supporter, engager, éduquer et inspirer la jeunesse, les familles et les fans en réponse à la pandémie », énumère la ligue dans son communiqué.

Cette campagne se décline sous plusieurs formes, avec notamment la plateforme « Jr. NBA at Home » qui propose des idées d’exercices en vidéo pour pousser les jeunes à rester actifs physiquement depuis chez eux. On y voit par exemple un Trae Young se lancer dans un faux passage de concours à 3-points avec… chaussettes et poubelle en guide de ballon et panier.

Pour pousser l’interaction un peu plus loin, la ligue propose également des sessions de questions / réponses avec des joueurs, en live sur Instagram. Hier, le Hornet Miles Bridges s’est prêté au jeu.

La ligue, qui vient de lancer une page d’information dédiée au coronavirus, s’engage dans le même temps à récolter plus de 50 millions de dollars pour venir en soutien des victimes et des organisations de santé mobilisées partout dans le monde. Cette somme comprend déjà les 30 millions de dollars promis à ce jour par les joueurs et franchises NBA et WNBA.