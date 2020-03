Ben Simmons donne sa liste des meilleurs défenseurs de NBA

Histoire de garder un lien avec les fans, de nombreux joueurs NBA multiplient les vidéos en direct de chez eux, que ce soit avec des séances de questions/réponses sur Instagram comme LeBron James, ou en jouant aux jeux vidéos sur Twitch, comme Devin Booker ou Ben Simmons.

Ce dernier, voyant le sujet de la défense passer dans son fil de commentaires, s’est lancé dessus en listant ceux qui, parmi ces pairs, s’en sortent le mieux dans ce domaine à ses yeux. Avec un petit mot en préambule sur James Harden : « Juste un truc, j’ai quelque chose à dire : tout le monde parle de la défense de James, mais il sait défendre. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point ce gars est solide. Il est costaud. Beaucoup de gens regardent les stats et tout, mais ça n’a pas de sens. On ne peut pas toujours se fier aux stats. »

Et le meneur des Sixers d’énumérer sa liste des meilleurs défenseurs : Jimmy Butler, Marcus Smart, Bam Adebayo, Patrick Beverley, Kawhi Leonard ou encore Joel Embiid, après l’avoir dans un premier temps oublié. À un fan qui lui dit que Giannis Antetokounmpo est meilleur que Kawhi Leonard, il répond : « Tu n’as jamais joué Kawhi en playoffs. » Lui si, mais pas Giannis…

Et pour ce qui est de la comparaison entre Rudy Gobert et Anthony Davis, l’Australien a là aussi un avis tranché : « AD est meilleur que Gobert, parce qu’il peut défendre sur les extérieurs. Je joue au basket, je regarde qui sait défendre des postes 1 à 5, et tu ne peux pas dire que tu fais partie des meilleurs défenseurs si tu ne peux pas défendre à tous les postes. » C’est pourquoi il se compte, aussi, dans la liste.

Il se met même dans le meilleur cinq défensif, avec Anthony Davis, Patrick Beverley, Kawhi Leonard et Joel Embiid.