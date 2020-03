Rick Pitino reconnait avoir mérité son éviction de Louisville

Rick Pitino semble insubmersible. Malgré tous les scandales auxquels le double champion NCAA (1996, 2003) a été associé, l’entraîneur parvient toujours à retrouver du travail, et le voilà donc de retour en NCAA, deux ans et demi après son licenciement tonitruant de Louisville.

Mais à 67 ans, le discours du coach sur la fin de son aventure avec les Cardinals a changé. Alors qu’il s’est longtemps battu contre une éviction qu’il estimait « politique », poussée selon lui par l’ancien gouverneur du Kentucky, Matt Bevin, et le fondateur de Papa John’s, John Schnatter, il admet aujourd’hui que l’université a pris la bonne décision.

« Avec le recul, je méritais d’être viré par Louisville », explique-t-il. « Étais-je innocent ? Oui, mais j’étais le chef et je méritais d’être renvoyé. Je dois aller de l’avant et c’est probablement ce que j’ai appris en priorité ».

Rick Pitino a ainsi réglé son procès avec Louisville, à qui il réclamait 39 millions de dollars pour licenciement abusif. Car les procès n’ont pas permis de lier son implication aux systèmes de recrutement frauduleux de sa faculté.

De la « liste noire » à trois boulots

« C’était étrange parce que j’ai été sur liste noire pendant deux ans et demi », continue Rick Pitino. « Puis quand le procès a eu lieu, j’ai été disculpé par tous ceux qui sont venus à la barre – le père de la recrue, les représentants d’Adidas – j’ai réglé le procès avec Adidas et tout s’est remis en place pour moi. J’ai dû attendre deux ans et demi et le procès pour être enfin exonéré et les universités ont commencé à m’appeler ces trois dernières semaines. »

Toujours coach du Panathinaikos (avec un contrat jusqu’à l’été 2021) et de l’équipe nationale grecque, Rick Pitino est donc de retour en NCAA, à l’université de Iona. Sans doute qu’il prendra son poste universitaire après avoir terminé ses engagements avec le club grec, pour ce qu’il appelle « le dernier boulot de sa carrière ».

« Je n’ai pas un très gros contrat avec Iona. Je pense qu’il peut être mis sur une seule page. Mais je peux vous le dire : la seule fac qui peut se permettre de racheter mon contrat est l’université de Fort Knox. Je ne pense pas qu’avec le type de clause que j’ai – et je suis même un peu gêné de vous dire le nombre, c’est tellement effrayant – Iona est définitivement mon dernier arrêt. La « buyout clause » me fait presque rire, c’est tellement comique. »