[Power rankings] Los Angeles fonce sur Milwaukee

Il restait un mois de compétition et moins de 20 matches à jouer avant les playoffs quand la NBA a pris la décision de suspendre sa saison suite à l’épidémie de COVID-19. Dans 30 jours, le visage de la NBA n’aura pas changé, mais on ne sait pas encore où le championnat décidera de reprendre.

Au moment où il s’est arrêté, avec un décalage d’un mois ? Avec l’annulation de la fin de la saison régulière et un départ direct vers les playoffs ? Avec une fin de saison régulière écourtée ?

En attendant d’en savoir plus, voici donc les forces en présence après les trois-quarts de la saison et suite à nos deux premiers bilans (en décembre 2019 puis en janvier). Aux États-Unis, on appelle ça le « Power Rankings », et ce Top 10 ne tient pas forcément compte du vrai classement.

1. Milwaukee (53 victoires – 12 défaites)

Au soir du premier jour de mars, les Bucks marchaient toujours sur la ligue, comme depuis le début de saison. Avec 52 victoires en 60 matches, ils étaient sur les bases d’une saison à 70 victoires. Mais en moins de dix jours, ils vont s’incliner quatre fois en cinq rencontres et perdre Giannis Antetokounmpo pour une petite alerte au genou.

Les défaites contre le Heat et les Lakers ont abimé l’impression de puissance des hommes de Mike Budenholzer ainsi que les espoirs d’une saison historique. Mais excepté cet accroc, le premier de la saison, Milwaukee reste la meilleure équipe de la ligue, la plus régulière en tout cas.

2. Los Angeles Lakers (49 victoires – 14 défaites)

Si Anthony Davis avait inscrit son shoot à 3-pts au buzzer contre les Nets, les Lakers n’auraient été qu’à deux victoires des Bucks pour prendre les commandes de la ligue. C’est raté, mais l’essentiel était ailleurs : en battant ces mêmes Bucks et les Clippers en trois jours, LeBron James et ses coéquipiers ont frappé un grand coup.

La signature de Markieff Morris a été une bonne pioche et plus les semaines avancent, plus l’équilibre de cette équipe semble solide. Si en plus Dion Waiters s’avère efficace sur de courtes séquences, les Californiens aborderont les playoffs, qu’ils vont retrouver pour la première fois depuis 2013, avec tous les voyants au vert.

3. Los Angeles Clippers (44 victoires – 20 défaites)

Pendant de longues semaines, il a été compliqué de lire les performances des Clippers. Le potentiel était bien présent, mais les manques aussi et on ne pouvait que supputer sur le niveau réel des hommes de Doc Rivers.

Depuis le All-Star Game, tout est devenu plus clair. Les arrivées de Marcus Morris et Reggie Jackson ont consolidé un banc déjà bien efficace et le groupe est enfin au complet. Le revers contre les voisins ne doit pas faire oublier les démonstrations contre Denver et Houston. Les Clippers montent enfin en puissance.

4. Toronto (46 victoires – 18 défaites)

La saison passée, les Raptors avaient exactement le même bilan à cet instant de la saison. Sauf qu’ils avaient Kawhi Leonard et Danny Green dans leur effectif. C’est dire si les champions en titre réalisent une excellente saison. Surtout que Nick Nurse n’est pas aidé avec un groupe fragile où les pépins et les absences ont été nombreux.

Mais inventif en défense, équilibré en attaque, le coach des Canadiens parvient tout de même à faire tourner son équipe, Pascal Siakam et consort étant particulièrement bons loin de leurs bases. Là aussi, comme pour les Clippers, le meilleur est sans doute à venir avec un effectif au complet pour les playoffs.

5. Boston (43 victoires – 21 défaites)

Depuis mi-janvier, les Celtics vivent au rythme des performances de Jayson Tatum (27.9 points de moyenne depuis son record en carrière le 11 janvier). L’ailier a multiplié les sorties de grande qualité, ce qui a permis aux hommes de Brad Stevens de résister aux blessures de Kemba Walker et Jaylen Brown, mais aussi à la faiblesse du banc.

L’après All-Star Game a été rude pour Boston, qui a perdu du terrain pour la deuxième place à l’Est, suite notamment à la blessure de Kemba Walker, au ralenti depuis. Qualifiés pour les playoffs, les Celtes devront être en parfaite santé pour espérer aller loin car toute absence fissure leur collectif équilibré.

6. Denver (43 victoires – 22 défaites)

Force tranquille ou déception ? Un peu des deux ? La saison de Denver est assez étrange. Les Nuggets ont été autant capables de gagner à Milwaukee fin janvier que de perdre contre Cleveland ou Golden State en mars. Gary Harris n’est pas dans ses baskets, l’attaque et la défense sont moins souveraines que l’année passée malgré des résultats collectifs similaires.

Mais par moment ce collectif est toujours aussi puissant, surtout à domicile, et personne ne voudra affronter les troupes de Michael Malone dans une série de sept matches. Néanmoins, les effets de surprise et de séduction sont clairement passés du côté des Rocheuses.

7. Oklahoma City (40 victoires – 24 défaites)

C’est l’équipe surprise de ce classement et c’est amplement mérité. Le Thunder n’a ni la meilleure défense ni la meilleure attaque du championnat et c’est loin d’être la formation la plus agréable et rapide de la ligue. Mais Chris Paul, Steven Adams et toute la bande ont une qualité certaine : ils savent finir les matches, alors que paradoxalement c’était leur point faible en début d’exercice.

Aucune autre équipe ne va autant arracher ses rencontres dans le « money time » (42 matches disputés ainsi), et le Thunder affiche alors 69 % de victoires ! Dans le sillage de son général en chef, cette équipe est construite sur le rythme des playoffs, avec des batailles plus lentes et tactiques, même à l’extérieur.

8. Miami (41 victoires – 24 défaites)

Le Heat a perdu la flamme depuis début février. Même s’il conserve ses forces à domicile, Miami affiche désormais beaucoup de difficultés à l’extérieur. La greffe avec Andre Iguodala et Jae Crowder n’a pas encore donné sa pleine mesure et la défense souffre.

Erik Spoelstra compte ses blessés et parmi eux Jimmy Butler, absent de temps en temps, mais surtout Tyler Herro ou encore Meyers Leonard qui ont manqué beaucoup de rencontres. Actuellement quatrième de l’Est, il serait précieux que Miami conserve l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs.

9. Utah (41 victoires – 23 défaites)

Les conséquences du coronavirus seront-elles plus fortes à Utah qu’ailleurs ? La situation autour de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell, touchés par le virus, pourrait avoir des répercussions dans le groupe, qui vit déjà une saison très tendue.

Le Jazz a beaucoup de mal à intégrer sa principale recrue, Mike Conley, et enchaîne les bonnes et les mauvaises séquences. Excellente entre fin décembre et fin janvier, la franchise de l’Utah est depuis très irrégulière et oscille entre des semaines très réussies puis d’autres très inquiétantes. Le Jazz a deux visages et bien malin qui pourra annoncer celui qui s’affichera quand la saison reprendra…

10. Houston (40 victoires – 24 défaites)

Depuis le départ de Clint Capela, Houston a pris un virage radical et décidé de se transformer en « Pocket Rockets », une équipe où aucune tête ne dépasse les 2m05. Le « small ball » à l’état pur. Et dans un premier temps, cette idée, pourtant accueillie avec beaucoup de scepticisme, a donné de très bons résultats avec des victoires contre les Lakers ou le Jazz et mis en lumière un joueur : Russell Westbrook, royal dans le jeu.

Sauf que le soufflé est retombé. D’abord contre les Clippers, où Houston a été largement dominé, puis face à plus faible comme New York, Charlotte ou Orlando. Si bien que cette méthode radicale (et très gourmande en énergie) est encore fragile. La question se pose : est-elle vraiment assez robuste pour les longues batailles en playoffs ?