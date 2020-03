LaMarcus Aldridge avait gardé le meilleur pour la fin

Sans lui depuis le 23 février, San Antonio a souffert : quatre défaites et deux victoires arrachées (d’un point à chaque fois). C’est dire si le retour de LaMarcus Aldridge était attendu, surtout avec une infirmerie texane bien remplie.

Dejounte Murray et Jakob Poeltl en ont encore pour plusieurs jours d’absence et Lonnie Walker IV n’a pas joué contre Dallas. Un LaMarcus Aldridge même en manque de rythme et maladroit était donc bon à prendre.

« On a été bousculé, blessé, plusieurs joueurs nous manquent », liste DeMar DeRozan. « Donc avoir un joueur clé de retour, ça permet de montrer ce dont on est capable. Il a été important des deux côtés du terrain. »

L’intérieur a peiné pour trouver la cible. Il a pourtant eu de bonnes positions, à mi-distance notamment, là où il brille habituellement. Mais avant d’entamer le dernier quart-temps, il n’affichait qu’un faible 5/16 au shoot. L’odeur du « money time » va réveiller l’ancien des Blazers, qui shoote alors à 5/7, inscrit 9 points dans les quatre dernières minutes et termine avec 24 points et 4 contres dans cette victoire contre les Mavericks.

« Ce que j’ai aimé, c’est qu’il a shooté », note Gregg Popovich. « Il n’a pas shooté avec autant de réussite qu’à l’accoutumée, mais il n’a pas hésité à continuer. Il a insisté, c’est très bien. »

LaMarcus Aldridge savait qu’en persévérant, il ferait non seulement plaisir à son coach mais que ça finirait aussi par payer. En attendant de meilleurs jours en terme de sensation.

« Le coach est toujours en colère quand j’arrête de shooter », explique-t-il. « J’ai donc gardé le cap. Les choses ont bien tourné pour moi dans le money time mais je ne suis pas encore à 100 %, tout n’est pas encore revenu. »