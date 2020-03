Bogdan Bogdanovic, le stabilisateur des Kings

Réinséré dans le cinq majeur depuis 19 matchs, Bogdan Bogdanovic n’est pas étranger à la bonne forme actuelle des Kings, sur 7 victoires lors de leurs 10 dernières sorties.

Face à Portland, il s’est d’abord occupé de la distribution des ticket shoots, avec 7 passes en premier quart avant de s’occuper du scoring avec 27 points dont 7 tirs à 3-points, un record en carrière égalé.

« On avait besoin que quelque chose change »

« Notre plan de jeu était de courir et de partager la balle. On a rentré des tirs ouverts et ça a permis à toute l’équipe et moi-même de donner beaucoup de passes décisives. Plus tard dans le match, ils ont un peu aidé défensivement sur moi parce qu’ils savaient que je bougeais vite la balle mais du coup, ils m’ont laissé ouvert à plusieurs reprises. »

En travers à 3-points durant le mois de février, à 29%, Bogdan Bogdanovic a ajusté la mire. En mars, il en est actuellement à 41% dont cet excellent 7/11 à Portland. Aux côtés de son compatriote Nemanja Bjelica dans le cinq, il est la triple menace par excellence associé à De’Aaron Fox et Harrison Barnes qui peuvent aussi dégoupiller.

Le réajustement de l’effectif a en tout cas donné une nouvelle dynamique, ainsi qu’en atteste l’arrière serbe.

« Ça importe peu pour l’équipe [que je sois titulaire], mais c’est vrai qu’à ce moment-là, on avait besoin que quelque chose change. Et c’est ça qui a changé. Mais je pense que c’est un état d’esprit général. Tout le monde a compris que c’était le moment de s’y mettre si on voulait faire les playoffs. La réaction normale a été de hausser son niveau de jeu individuellement et de jouer plus dur pour gagner des matchs. »

« Il n’y a pas tellement de place pour la joie ou l’excitation maintenant »

Actuellement aux portes des playoffs à la 10e place, à égalité avec les Pelicans et 4 victoires seulement derrière les Grizzlies, Sacramento a encore sa chance.

« C’est bien mais il nous reste 9 ou 10 [ndlr : 19 en fait] matchs à jouer donc il n’y a pas tellement de place pour la joie ou l’excitation maintenant car on a un back-to-back à gérer et la Nouvelle Orléans et d’autres équipes puis un petit road trip. Donc on doit resté concentrés. »

Considéré comme le 2e meilleur joueur de l’effectif des Kings par un scout récemment, Bogdan Bogdanovic est effectivement plus complet que Buddy Hield et évidemment plus aguerri que Marvin Bagley III qui doit encore retrouver les parquets.

Avec sa capacité à gérer la gonfle et créer sur demi-terrain, il s’est imposé et il fait monter sa valeur alors qu’il sera « free agent protégé » cet été (il pourrait prétendre à un contrat de 4 ans à 80 millions de dollars).

Un autre rendez-vous se pointe à l’horizon estival, un certain tournoi qualificatif aux JO… à Belgrade ! « C’est encore très loin donc je n’y pense pas encore. Mais bon, c’est vrai que j’en parle avec Igor [Kokoskov, assistant aux Kings et sélectionneur de la Serbie, ndlr] de temps en temps. On discute de l’équipe et de qui sera présent mais c’est encore trop loin. Je suis concentré sur la saison. Mais c’est sûr que ce sera bien avec le tournoi à Belgrade. J’apprécie qu’on puisse le jouer à domicile. »

Propos recueillis à Portland