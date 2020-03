Draymond Green tacle (encore) Charles Barkley

Deux ans après leur première embrouille verbale, Charles Barkley et Draymond Green sont de retour sur le ring de la polémique. Au départ, c’est évidemment Barkley qui lance les hostilités. Cette fois, il ne demande pas à ce quelqu’un se dévoue pour coller une droite à l’intérieur des Warriors, mais il lui reproche son niveau de jeu au point de le surnommer « triple-single » par opposition à triple-double ». Forcément, Green lui a répondu. A sa manière…

« Barkley devrait arrêter avant que je ne prenne son boulot. Parce que je peux le faire aussi » a-t-il lancé vendredi à l’entraînement. « Il ne se faisait déjà pas assez d’argent en tant que joueur, alors il a besoin de ce boulot. Il devrait arrêter de me parler. J’ai une tendance à faire taire les gens, et il devrait donc arrêter avant que je ne lui prenne son boulot. »

Green comme consultant TV, il faudra attendre quelques années, mais la star de Golden State est déjà prête à relever le défi. Pourquoi pas pendant les playoffs puisque les Warriors seront en vacances dès avril.

« S’il continue de parler, je lui prendrai bientôt. Plus tôt qu’il ne le pense. Il devrait la fermer. Il ne peut pas parler basket avec moi non plus. Il n’est pas assez intelligent, il n’est pas qualifié… L’absence de bagues te prive de cette table. »