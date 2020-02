Le MVP de la nuit : Tobias Harris, la troisième lame des Sixers

Tobias Harris a-t-il la trempe d’un leader ? Il a le salaire d’un « franchise player » mais il n’a toujours pas franchi ce dernier palier pour devenir une superstar. Jamais All-Star, il a désormais quelques matches pour prouver qu’il peut porter une équipe sur ses épaules, et il a débuté cette nuit en maltraitant les Knicks avec un match très complet : 34 points, 7 rebonds et 7 passes. Une feuille de stats bien noircie pour compenser les absences de Ben Simmons et Joel Embiid, mais l’ancien Clipper ne veut pas tirer la couverture à lui.

« Je prends juste les opportunités qui se présentent » explique-t-il à propos de sa performance. « On a un bon rythme en attaque, et j’ai été capable de créer du jeu dans ce rythme« .

Ce qu’on a vu, c’est que Tobias Harris pouvait fixer et passer, et qu’il pouvait donc jouer les « playmakers ». C’est rare de le voir garder le ballon sous le bras pour trouver un coéquipier sur transition ou jeu placé. « C’est juste un immense compétiteur » résume Brett Brown. « C’est pour ça qu’il est bon. C’est quelqu’un de très orgueilleux. »

C’est lui qui a mis les Sixers sur les bons rails en inscrivant carrément les neuf premiers points de son équipe, et c’est encore lui, dans le money time, qui va planter le 3-points décisif pour repousser définitivement les Knicks.