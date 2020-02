Nike : une Foamposite Pro bien classique et bien rétro

Alors que la Nike Air Foamposite One « Anthracite » pourrait revenir en 2020, la gamme Pro va voir arriver en mars une nouvelle déclinaison des plus classique : « White Black University Red », comprenez blanc et noir, avec un touche de rouge, sur le « AIR » de la languette et les différents Swoosh apposés au modèle.

Pour rappel, ce sont ces symboles qui différencient les gammes Pro et One, où ils sont remplacés par des références à Penny Hardaway dont c’est la chaussure signature. Leur point commun étant leur prix élevé : 230 euros.

Sortie prévue pour ce modèle-là le 6 mars prochain.

