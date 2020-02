L’affiche Kentucky – Michigan confirmée à Londres

Annoncée fin décembre, la tenue à Londres de deux matches universitaires est confirmée par la NCAA, et cet événement prendra le nom de Basketball Hall of Fame London Showcase. Comme son nom l’indique, c’est sous l’égide du Hall Of Fame, et ça prendra la forme d’un « double header » un dimanche après-midi à l’O2 Arena. L’objectif pour le Panthéon du basket est de faire connaître le basket universitaire, mais aussi de récolter des fonds.

À 15h00, le 6 décembre prochain, une affiche très modeste : Maryland-Baltimore County face à Marist. En revanche, à 18h00, ce sera bien plus attractif avec une opposition entre Kentucky et Michigan. Deux universités coachées par deux grandes personnalités du basket : John Calipari côté Wildcats, Juwan Howard chez les Wolverines, ancien membre du « Fab Five » de Michigan, et champion NBA avec le Heat.

Cette rencontre fait partie d’un accord plus large entre les deux universités avec deux autres affrontements prévus en 2021 et 2022. Toujours en décembre : en 2021, ce sera à Michigan, et en 2022 à Kentucky.