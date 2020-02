Harry Giles III prend du poids à Sacramento

Pour sa deuxième titularisation de suite, Harry Giles III a été le facteur X de Sacramento qui a enchaîné cette nuit à Los Angeles un 8e succès sur ses 12 derniers matchs.

L’ancien pensionnaire de Duke a sorti son premier double-double en carrière (14 points à 6/10 au tir, 12 rebonds) et s’est distingué avec une double action décisive en toute fin de match, un ballon gratté en défense et un alley-oop servi par Bogdan Bogdanovic qui ont scellé le sort de la rencontre.

Enfin la tête au basket

Même si la performance peut paraître modeste, elle signifie beaucoup pour ce joueur drafté en 2017 et en proie à des blessures au genou à répétition qui lui ont notamment coûté une saison blanche en 2017-2018. C’est sur ce point que son coach Luke Walton a semblé le plus satisfait.

« Il a fait beaucoup de progrès, » a-t-il déclaré. « En premier, je pense à sa condition physique et, je suppose, le fait qu’il se sente bien en ce moment. Il faut le féliciter pour qu’il continue à s’améliorer et à faire ce qu’on lui demande avec le staff ».

Satisfait de la production précieuse de son intérieur, Luke Walton a ainsi permis à Harry Giles III de signer son plus gros temps de jeu en carrière avec 32 minutes.

« Je n’avais pas prévu de le faire jouer aussi longtemps, » a-t-il ajouté. « J’allais faire entrer Jabari (Parker), mais il avait l’air bien, il bougeait bien, il bouchait bien la raquette… Donc j’ai poussé un peu plus que je ne le voulais avec ses minutes, mais il a dit qu’il se sentait bien et c’était intéressant d’avoir un vrai grand de plus de 2m10 pour contrôler la peinture ».

Au moins deux semaines pour se montrer

Harry Giles III espère aussi progresser en se contrôlant davantage en défense, lui qui a tendance à sortir prématurément de ses matchs à cause des fautes. Sa performance du soir est également encourageante en ce sens.

« Avec du temps et de la répétition, je vais continuer à m’améliorer, » a souligné l’intérieur. « Pour ce qui est des fautes, ça varie. C’est dur parce que ça dépend de comment tu joues et comment les arbitres peuvent te laisser jouer. Je vais juste continuer à progresser là-dessus et à travailler dur ».

Alors qu’Alex Len a fait son retour, Harry Giles III aura encore l’occasion de se montrer, Marvin Bagley (pied) et Richaun Holmes (épaule) en ayant encore pour au moins deux à trois semaines.