Romeo Langford, un flegme à toute épreuve

Parmi les rookies des Celtics, c’est sans doute le moins médiatisé. Il n’a pas le shoot d’un Carsen Edwards, ni évidemment la taille de Tacko Fall, mais c’est bel et bien Romeo Langford qui tire son épingle du jeu depuis quelques matches. Brad Stevens lui fait confiance lorsque Jaylen Brown soigne un pépin, ou que Kemba Walker est absent, et ça devrait être le cas ce dimanche face aux Lakers.

« C’était vraiment bénéfique et ça donne l’impression que le coach commence à avoir confiance en moi » a-t-il répondu au Boston Herald après avoir joué 19 minutes contre Minnesota. « Je dois défendre et être au bon endroit au bon moment. C’est bien d’avoir ce genre de match pour construire de la confiance. »

Arrière-shooteur de petite taille, l’ancien joueur vedette d’Indiana a compris qu’il gratterait des minutes en défendant bien. « Sa défense est vraiment bonne » confirme Brad Stevens. « Le mérite en revient à lui, mais aussi à Joe Mazzulla (ndlr : nouvel assistant, ancien coach de Fairmont State University). Ils passent chaque préparation de match à travailler sur les techniques défensives, et sur ce que l’adversaire va faire. Et lorsque Romeo se retrouve en position face à un attaquant en isolation, je suis confiant. Il a une grande envergure et une grande agilité. Et désormais je pense qu’il a une meilleure compréhension grâce au travail qu’ils effectuent ensemble. »

« Je ne pense pas qu’il soit bouleversé par quoi ce soit »

Ce qu’apprécie aussi Stevens, c’est que Langford n’est pas du genre à se prendre la tête. « Je me pose toujours des questions sur ces joueurs qui ne donnent pas l’impression d’être tendu lorsqu’ils traînent. C’est comme si tout glissait sur eux. J’ai déjà eu des gars comme ça au fil des années, et quand vous les lancez dans le grand bain, dans des moments énormes, ils ne semblent même pas affectés. Et je trouve ça bien. Je ne pense pas qu’il soit bouleversé par quoi ce soit. Il a juste beaucoup à apprendre et beaucoup à progresser. »

Auteur de 16 points face à Atlanta il y a 15 jours, Langford n’a depuis pas inscrit le moindre panier. Mais il ne panique pas. C’est sa marque de fabrique. « Je pense que je me suis adapté. C’est juste une question de connaître les habitudes des gars et des équipes, et de bien exécuter les choses. Je suis comme ça dans la vie en général, et je l’ai toujours été. En grandissant comme basketteur, je n’ai jamais aimé que les événements m’enthousiasment ou me dépriment trop. J’essaie de rester le même quoi qu’il arrive. C’est très utile en match car ça évite d’être trop perturbé. »