Le MVP de la nuit : Giannis Antetokounmpo en furie

Deux jours après s’être autoproclamé « meilleur joueur du monde », Joel Embiid a connu une soirée difficile contre celui qui l’est officiellement, Giannis Antetokounmpo.

Tranchant, le Grec a mis son équipe sur les bons rails d’entrée avec 7 points sur son 12-2 inaugural, et notamment un 3-points sur le nez du Camerounais alors qu’il lui laissait plusieurs mètres. Les Bucks ont pu se reposer sur cet écart jusqu’à la pause, avant que le « Greek Freak » ne frappe encore au retour des vestiaires : 11 points de suite, pendant que Joel Embiid prenait ses troisième et quatrième fautes.

« On a joué vite après la pause, on a pu prendre des rebonds et les agresser » décrit Giannis Antetokounmpo. « Joel avait quatre fautes, ça a joué en notre faveur. On a essayé d’être agressif dans le troisième quart et de donner le ton. » Les Cerfs ont fait mieux que ça, puisqu’ils ont carrément pris jusqu’à 25 points d’avance dans ce troisième quart pour filer jusqu’à la victoire tranquillement.

Spécialiste des matchs à plus de 30 points en moins de 30 minutes

La présence de Joel Embiid aurait-elle changé quelque chose ? Pas sûr : en 29 minutes, il a compilé 17 points à 5/18 aux tirs, 11 rebonds et 4 passes. Dans le même laps de temps, Giannis Antetokounmpo a lui marqué 31 points à 11/17 aux tirs, pris 17 rebonds et distribué 8 passes. Contre-attaque, 3-points, fadeaway : toute sa panoplie de MVP.

C’est aussi à ça qu’on mesure la puissance et l’efficacité d’un joueur, par sa capacité à marquer beaucoup en peu de temps. Avec cette nouvelle performance létale, le Grec devient même le joueur avec le plus de matches à plus de 30 points en moins de 30 minutes sur une saison (8), dépassant Stephen Curry. Et il reste 26 matches à jouer…

Alors, Joel Embiid est-il le meilleur joueur de la planète ? « Vous voulez que je dise quelque chose de viral » a-t-il répondu en conférence de presse. « Pour qu’il le voie et qu’il y ait une bataille. Je l’aime bien, j’aime sa personnalité, on a été de bons coéquipiers au All-Star Game. Qui suis-je pour lui dire qu’il n’est pas le meilleur joueur du monde ? Tout le monde devrait penser ainsi. Mais si tu le penses, il faut le montrer sur le terrain. »

C’est ce qu’a fait le MVP en titre dans ce combat qui fut, comme celui entre Tyson Fury et Deontay Wilder à quelques milliers de kilomètres de là, à sens unique.