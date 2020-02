Les Knicks ont trouvé une date pour célébrer les 50 ans de leur premier titre

Histoire de rappeler que la franchise n’a pas toujours été aussi moribonde, les dirigeants ont décidé de fêter les 50 ans du titre remporté en 1970. Il s’agissait du premier titre de l’histoire de la franchise avec Willis Reed, Walt Frazier, Bill Bradley, Dave DeBusschere ou encore Dick Barnett.

Selon le New York Post, ce sera finalement le 21 mars prochain et tout l’effectif a été invité à cette cérémonie qui aura lieu le soir de la réception des Warriors. Il fallait trouver une date qui colle aux agendas du plus grand nombre.

Reste à savoir si Phil Jackson sera là puisqu’il faisait partie de l’effectif mais n’avait pas joué de l’année.