BIG3 : Joe Johnson défendra ses titres

MVP de la BIG3 mais aussi champion avec les Triplets, Joe Johnson sera à nouveau sur les parquets cet été puisque Yahoo! Sports annonce que l’ancien ailier All-Star a décidé de rempiler.

Auteur de 28 points en finale, aux côtés notamment de Jamario Moon et Alan Anderson et sous la coupe de Lisa Leslie, Johnson avait profité de cette compétition pour taper dans l’oeil de franchises NBA. Hélas pour lui, l’essai avec les Pistons n’avait pas été concluant puisque la franchise s’était séparée de lui juste avant le début de la saison régulière.

A 38 ans, il lui sera compliqué de rejouer en NBA, mais comme il l’avait expliqué la saison passée, son but était d’en inspirer d’autres et de prouver que la BIG3 pouvait être un tremplin vers la NBA : « C’est une autre raison pour laquelle je trouvais très important de saisir cette chance parce que ces gars dans la BIG3 ont l’espoir, à un moment donné, de revenir dans la ligue. Donc je voulais montrer à tout le monde qu’il était possible d’arriver à ce stade. »