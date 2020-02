Saison terminée pour Kyrie Irving !

Reverra-t-on Kyrie Irving cette saison ? La réponse est non puisque Sean Marks, le GM des Nets, a annoncé que son meneur de jeu avait finalement choisi de se faire opérer de l’épaule droite, pour régler cette bursite (inflammation) qui a perturbé toute sa campagne.

L’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics avait réussi à calmer temporairement la douleur avec une injection de cortisone, mais le problème est revenu, et après avoir rencontré un nouveau spécialiste, il semble en effet plus sage de passer par l’opération, même si cela signifie qu’il ne rejouera pas avant la rentrée prochaine.

Au final, il reviendra pour de bon pour la prochaine campagne… en compagnie de Kevin Durant. Pour le début des choses très sérieuses à Brooklyn !