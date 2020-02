Aaron Gordon a tourné la page du Slam Dunk Contest

On ne verra plus Aaron Gordon au concours de dunks du All-Star Game. L’ailier fort du Magic était clairement dégoûté après avoir été battu pour la deuxième fois en quatre ans en finale, par Derrick Jones Jr cette fois.

De retour à Orlando, le Floridien a confié avoir tourné la page et veut se servir de toute cette frustration accumulée pour briller avec sa franchise sur cette fin de saison régulière.

« C’est clairement un test, » a-t-il ainsi déclaré au site du club par rapport à ce nouveau contrecoup dont il va devoir se relever. « J’aspire juste à aider mon équipe, c’est ce que je veux, qu’on soit une super équipe et qu’on se donne l’opportunité de gagner davantage en playoffs. C’est vraiment l’objectif ».

Revenir pour le All-Star Game

Aaron Gordon a également souligné le soutien de fans, de joueurs NBA, de célébrités du monde de la musique et du cinéma par rapport à sa prestation lors du concours de dunks et le sentiment qu’il s’est fait « voler ».

« Je suis vraiment irrité et un peu frustré, mais ça va, vraiment. On doit avancer parce que c’est fini maintenant. Je crois que ça sera sujet à débat pendant des années, ce qui est cool. Mais en même temps, c’est fini ».

Heureusement, la fin de saison régulière s’annonce tout aussi passionnante que l’an dernier, même si « la dynamique de cette année est différente », précise Evan Fournier. Actuellement à la 8e place à l’Est, le Magic peut encore espérer rattraper Brooklyn à la 7e place… mais peut aussi être rattrapé.

Ce qui est sûr, c’est qu’Aaron Gordon aura l’opportunité de briller et qu’une fin de saison réussie sera le meilleur moyen d’oublier la déception du All-Star Weekend, pourquoi pas afin d’y revenir en tant qu’All-Star un jour. « Ce que j’espère pour Aaron Gordon, c’est que l’an on prochain, on puisse parler de son apparition au All-Star Game en tant que joueur », a ainsi glissé son coach Steve Clifford afin de le remotiver.

« Quand je parlais aux médias après le concours, j’ai dit que mon prochain objectif était le concours à 3-points, mais ce n’est pas vrai, » a poursuivi Aaron Gordon. « C’était juste pour me moquer gentiment des résultats et pour encourager les enfants à continuer de croire en leurs rêves, pour leur montrer que rien n’est impossible. Le prochain objectif, c’est le gros match du All-Star Game, et ensuite le trophée Larry O’Brien ».