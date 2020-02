Barack Obama fait une apparition surprise lors du All-Star Weekend

Grand fan de basket, Barack Obama a fait une apparition surprise lors d’un évènement NBA Cares, en marge du All-Star Weekend. L’ancien président des Etats-Unis a retrouvé une bonne partie des meilleurs rookies et sophomores, ainsi que leurs coachs. L’occasion de lâcher quelques petites blagues, sa grande spécialité.

Après avoir félicité Luka Doncic, il a par exemple salué Jason Kidd, tout en expliquant au Slovène de ne pas trop écouter les conseils de l’assistant de Frank Vogel en ce qui concerne le shoot…

Trae Young, Zion Williamson et les autres jeunes basketteurs étaient en tout cas impressionnés.

« Alors qu’il a l’un des emplois du temps les plus chargés, le fait qu’il suive ce qu’on fait tous, chapeau », explique ainsi le premier choix de la dernière Draft. « J’ai beaucoup de respect pour lui, juste le fait qu’il nous connaisse, qu’il connaisse nos stats. Il m’a dit : ‘Un record en carrière à 32 points’… C’est fou. »

C’est cette culture générale sur la saison qui a aussi bluffé le meneur des Hawks.

« Pouvoir se tenir à côté de lui, lui parler… Il savait en gros tout sur mon jeu et ma saison, et qu’il sache tout ça, c’est plutôt cool, » confie ainsi Trae Young, Barack Obama étant resté une demi-heure avec les joueurs et les enfants.

Le prédécesseur de Donald Trump, qui a commencé sa carrière à Chicago, participera à d’autres évènements lors du All-Star Weekend, notamment en organisant une discussion avec quelques-uns des meilleurs joueurs NBA ce samedi. Il devrait aussi logiquement assister au All-Star Game, dimanche.