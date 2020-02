[Programme du soir] Les Celtics défient le Thunder dès 21h30

La soirée NBA débute dès 21h30 avec un premier duel entre l’épatante formation d’Oklahoma City qui reçoit Boston (beIN Sports 3), à la lutte pour ne pas décrocher du train d’enfer mené par Milwaukee et Toronto à l’Est.

Six matchs suivront dans la nuit avec notamment Houston et son profil « ultra small ball » qui accueille les Jazzmen de Rudy Gobert (1h00). Les Rockets restent sur une raclée reçue à Phoenix mais ont remporté leur dernier duel face à Utah il y a à peine plus de dix jours. Et surtout ils récupèrent Russell Westbrook.

Les réactions des Clippers, en back-to-back à Cleveland (1h30) après avoir pris l’eau à Minnesota la veille et Miami, qui reste sur deux revers, du côté de Portland (3h00) seront également intéressantes à suivre.