All-Star Game 2020 : un plateau de rêve pour le nouveau format du concours à 3-points

Davis Bertans, Devonte’ Graham, Joe Harris, Buddy Hield, Zach LaVine, Damian Lillard, Duncan Robinson et Trae Young. Tels seront les participants du prochain concours à 3-points, organisé le 15 février lors du All-Star week-end. Un plateau de qualité, avec 7 des 10 joueurs ayant inscrit le plus de tirs primés en NBA cette saison, le huitième à concourir étant tout simplement le tenant du titre, Joe Harris. Difficile de faire mieux !

Et pour cette 34e édition du concours, la NBA a décidé d’innover. Désormais, il y aura deux shoots supplémentaires, situés à plus de 9 mètres et d’une valeur de 3 points chacun. Ce qui donne un total de 27 tentatives, contre 25 pour l’ancien format. Et les participants n’auront plus 60 mais 70 secondes pour compléter leur parcours.