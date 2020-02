Les Spurs cherchent à transférer DeMarre Carroll et Marco Belinelli

Étrange saison que celle de DeMarre Carroll. Arrivé l’été dernier à San Antonio pour 20.7 millions de dollars sur trois ans, il n’a jamais réussi à intégrer la rotation de Gregg Popovich, et les Spurs lui cherchent un point de chute.

En complément, CNBC explique que San Antonio tente également de transférer Marco Belinelli.

L’arrière italien de 33 ans est en fin de contrat et sa réputation de shooteur peut intéresser quelques équipes. Le problème, c’est qu’il n’est pas très adroit cette saison avec un moyen 35% de réussite à 3-points, et qu’il est de plus en plus problématique en défense. Du coup, sa cote est très faible au sein de la NBA.

En tout cas, les Spurs n’auraient pas l’intention de se séparer de DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge. Le club souhaiterait ainsi tout faire pour accrocher la 8e place à l’Ouest, et ainsi se qualifier pour la 23e de suite en playoffs.