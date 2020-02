Le Heat s’offre le derby floridien

Lors d’un premier quart temps équilibré, ce sont Jimmy Butler d’un côté et Aaron Gordon (24 points) de l’autre qui donne le ton. Le All Star et le participant au prochain concours de dunk se tirent la bourre, et après douze minutes, le Heat prend les devants de justesse (28-25).

Une histoire d’adresse

Malgré la maladresse d’Evan Fournier, Orlando durcit le jeu et prend l’avantage sur un 2+1 de Terrence Ross (36-35). Le Heat répond alors grâce à deux tirs primés de Tyler Herro (23 points, 6/10 à 3-points) et à l’agressivité de Goran Dragic. Gordon fait lui mouche de loin, mais derrière l’activité de Bam Adebayo (14 rebonds, 5 passes, 4 contres, 3 interceptions), Miami termine la mi-temps sur un 10-2 pour rentrer aux vestiaires à +8 (57-49).

Les hommes d’Erik Spoelstra ne regardent alors plus derrière. L’écart oscille entre les 5 et 10 points d’avance, mais à chaque fois qu’Orlando a l’occasion de revenir plus près, leur maladresse les handicape.

Tyler Herro met le couvercle

En face en revanche, Meyers Leonard, Duncan Robinson, et Tyler Herro font parler la poudre. L’avance de Miami atteint les 13 longueurs sur un dunk de Jimmy Butler. Seul le bon passage du duo Markelle Fultz – Nikola Vucevic (21 points, 9 rebonds) permet au Magic de rester en embuscade (76-67).

Un 3-points d’Evan Fournier ramène son équipe à -6, mais ce diable de Tyler Herro répond du tac-au-tac. Deux tirs primés coup sur coup du rookie remettent même le Magic dans les cordes (86-74). Orlando a beau pousser, ils ne reviendront jamais à moins de sept points et enregistrent donc une cinquième défaite de suite.