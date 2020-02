L’exploit des Nuggets à Milwaukee

Toujours privés de Paul Millsap et Jamal Murray, les Nuggets arrivent à Milwaukee en petite forme, débarqués la veille à 4h30 du matin à l’hôtel. Ça se sent en début de match avec Thanasis Antetokounmpo, titulaire pour la soirée « héritage grec », qui file au dunk après la mauvaise passe. Le frangin est encore à la conclusion sur une passe décisive de son frère Giannis qui lui grimpe sur Nikola Jokic avant de mettre Milwaukee à +11 (18-7).

Khris Middleton s’assure que l’écart reste à la douzaine en frappant de loin mais aussi sur le jeu de transition jusqu’au layup. Avec 12 points en contre-attaque et un solide 16/29 aux tirs, les Bucks passent la bagatelle de 43 points en premier quart-temps (43-35). Les seconds couteaux de Denver relancent l’intérêt du match en début de deuxième quart, avec Juancho Hernangomez qui se montre opportuniste.

Eric Bledsoe alimente la marque pour Milwaukee mais Denver a le vent en poupe, et c’est Michael Porter Jr qui se joint à la fête. Il apporte 11 points, tandis que Hernangomez en ajoute 10 en première mi-temps. L’écart est réduit à sept points à la mi-temps pour les Nuggets qui limitent bien la casse avec Jokic avant la pause (67-60).

La troisième défaite des Bucks à domicile

La tendance se confirme au retour des vestiaires. Denver égalise à 69 partout mais Giannis Antetokounmpo remet les points sur les i d’un gros dunk. Les Bucks se retrouvent cependant à courir après le score alors que Will Barton trouve son rythme offensif. Jerami Grant (7 contres !) et Malik Beasley répondent aussi présent et Denver finit fort avec Barton à 3-points quasiment sur la cloche.

Les Nuggets sont devant de neuf longueurs (100-91), après un 3e quart à sens unique : 40-24. Giannis Antetokounmpo repart au front mais si Pat Connaughton décoche quelques flèches derrière l’arc, Denver a repris la main. Même diminués, ils trouvent les ressources avec PJ Dozier qui apporte aussi 10 points. C’est bien simple, les neuf joueurs entrés en jeu finissent à 10 points et plus, un fait rarissime.

Un ultime baroud d’honneur des Bucks, avec les inévitables Middleton (24 points) et Antetokounmpo (31 points, 16 rebonds, 9 passes), n’y changera rien. Barton (24 points) et Beasley (18 points) rentrent les tirs décisifs. Le match tombe dans l’escarcelle des Nuggets (127-115). La troisième défaite seulement des Bucks à domicile cette saison, autre fait rarissime donc, et le premier revers en 10 matches.