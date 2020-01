[Stats & Highlights] La NBA continue dans les larmes…

Les minutes de silence, les larmes des joueurs, les trémolos dans les voix… La NBA a vécu la plus lourde de ces nuits, et on retiendra les 50 points de Damian Lillard face aux Pacers et les 45 points de Trae Young dans les victoires des Blazers et des Wizards. Les deux meneurs/scoreurs étaient littéralement habités cette nuit. À retenir aussi la première victoire de Zion Williamson avec les Pelicans, et c’est face aux Celtics.

Les Knicks remportent le derby face aux Nets privés de Kyrie Irving, trop affecté par la perte de son ami et mentor.

Denver – Houston : 117-110

Nuggets / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 29 8/12 3/3 6/6 2 2 4 3 4 0 1 1 25 28 W. Barton 25 5/8 1/2 0/0 0 2 2 3 4 1 1 0 11 13 T. Craig 31 3/10 0/3 1/1 2 0 2 0 4 1 2 1 7 2 N. Jokic 38 9/18 0/2 6/7 2 10 12 11 4 2 6 0 24 33 G. Harris 23 3/5 0/0 0/0 0 2 2 4 1 2 0 0 6 12 M. Porter Jr. 24 6/12 4/6 1/2 4 5 9 1 2 0 1 0 17 19 P. Dozier 9 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 M. Morris 35 7/15 3/6 0/0 1 6 7 4 2 1 1 1 17 21 M. Beasley 26 3/11 0/4 4/4 0 3 3 1 1 3 2 0 10 7 Total 44/93 11/28 18/20 11 31 42 28 23 10 14 3 117 Rockets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P.J. Tucker 38 1/3 1/2 2/2 3 5 8 2 3 2 1 2 5 16 C. Capela 29 3/8 0/0 3/6 8 4 12 2 3 0 2 1 9 14 R. Westbrook 39 14/29 0/1 4/5 3 4 7 7 4 2 10 1 32 23 E. Gordon 35 5/14 2/10 7/7 0 3 3 1 1 1 2 1 19 14 B. McLemore 22 6/11 3/7 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 15 9 D. House Jr. 27 3/9 3/7 2/2 1 4 5 3 2 1 0 1 11 15 T. Sefolosha 15 3/5 0/2 0/1 0 3 3 0 2 0 0 1 6 7 A. Rivers 34 5/9 2/4 1/4 0 6 6 4 4 0 0 0 13 16 Total 40/88 11/33 19/27 15 29 44 19 21 6 16 7 110

San Antonio – Toronto 106-110

Spurs / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Aldridge 35 3/6 1/2 3/3 2 8 10 0 4 0 1 0 10 16 D. DeRozan 35 4/9 0/1 6/6 0 6 6 7 1 0 2 0 14 20 T. Lyles 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 D. Murray 25 5/12 3/4 0/0 2 4 6 2 1 1 3 2 13 14 B. Forbes 26 5/12 3/7 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 13 11 R. Gay 18 1/5 0/2 2/2 0 6 6 2 1 1 1 0 4 8 J. Poeltl 13 5/7 0/0 1/1 0 7 7 0 0 0 1 2 11 17 D. White 28 4/11 2/5 4/5 1 3 4 4 3 0 6 4 14 12 P. Mills 20 2/6 2/5 0/0 2 3 5 4 0 0 0 0 6 11 L. Walker IV 16 2/4 2/3 3/4 0 1 1 0 0 2 1 0 9 8 M. Belinelli 18 3/8 3/7 3/3 0 1 1 5 3 0 0 0 12 13 Total 34/82 16/37 22/24 7 41 48 27 15 5 16 8 106 Raptors / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 37 12/23 5/11 6/9 2 6 8 3 4 1 2 0 35 31 O. Anunoby 24 4/8 2/5 0/0 2 3 5 3 2 1 0 1 10 16 M. Gasol 36 3/9 1/6 1/1 2 10 12 5 1 0 0 0 8 19 K. Lowry 37 6/14 1/7 3/3 0 4 4 4 4 1 2 0 16 15 F. VanVleet 40 4/15 3/10 2/2 1 3 4 7 3 4 0 1 13 18 R. Hollis-Jefferson 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 S. Ibaka 22 6/12 0/1 0/0 5 5 10 4 1 2 1 0 12 21 T. Davis 12 3/6 3/6 0/0 0 3 3 1 4 1 1 0 9 10 M. Thomas 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 N. Powell 23 3/11 1/4 0/0 2 1 3 2 2 1 1 0 7 4 Total 41/99 16/50 12/15 14 36 50 31 22 11 8 2 110

Atlanta – Washington : 152-133

Hawks / 152 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 22 7/11 0/2 2/2 3 5 8 2 6 0 1 1 16 22 B. Fernando 19 7/9 0/1 0/0 2 10 12 0 5 0 2 1 14 23 D. Hunter 28 8/11 2/4 7/8 0 3 3 2 4 1 1 0 25 26 T. Young 39 13/24 6/11 13/16 1 5 6 14 2 1 5 0 45 47 K. Huerter 39 7/11 4/7 0/0 1 5 6 2 5 2 1 0 18 23 T. Graham 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 D. Jones 12 1/2 0/0 1/2 0 2 2 0 2 1 0 0 3 4 J. Teague 25 1/4 0/1 2/2 1 2 3 5 0 0 3 0 4 6 B. Goodwin 12 4/9 1/3 0/0 2 1 3 1 2 1 1 0 9 8 C. Reddish 23 4/8 1/3 4/4 2 0 2 2 5 0 0 0 13 13 C. Brown Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Carter 16 2/4 1/3 0/0 0 3 3 2 3 1 0 1 5 10 Total 54/93 15/35 29/34 12 36 48 30 35 7 14 3 152 Wizards / 133 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval I. Mahinmi 15 1/2 0/0 6/6 1 2 3 1 1 0 1 1 8 11 T. Bryant 18 4/6 1/2 2/2 1 4 5 0 2 0 1 0 11 13 I. Thomas 19 3/8 2/3 2/2 0 3 3 1 3 0 0 0 10 9 B. Beal 38 12/22 1/5 15/18 1 2 3 6 3 1 3 0 40 34 G. Payton II 18 2/6 2/4 0/0 1 1 2 1 5 0 0 1 6 6 T. Brown Jr. 32 7/11 3/4 2/2 0 3 3 2 2 0 0 0 19 20 I. Bonga 5 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 D. Bertans 33 3/12 2/9 4/4 2 3 5 3 3 3 3 1 12 12 A. Pasecniks 15 2/2 0/0 1/2 1 1 2 0 3 0 0 2 5 8 I. Smith 29 4/8 0/1 2/2 0 0 0 3 1 0 1 0 10 8 J. McRae 18 4/10 0/4 4/4 0 7 7 2 2 1 2 2 12 16 Total 42/88 11/33 38/42 8 26 34 20 26 5 11 7 133

Memphis – Phoenix : 114-109

Grizzlies / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Jackson Jr. 34 7/12 3/6 3/6 0 3 3 0 6 1 3 2 20 15 K. Anderson 29 2/5 0/1 2/2 1 11 12 2 3 0 2 2 6 17 J. Valanciunas 25 5/5 0/0 2/2 1 6 7 1 5 1 3 1 12 19 J. Morant 34 8/18 0/1 7/11 1 4 5 8 2 1 3 0 23 20 D. Brooks 36 9/17 2/4 0/0 0 5 5 4 5 3 4 2 20 22 S. Hill 20 1/3 1/3 1/2 0 2 2 3 1 0 2 0 4 4 B. Clarke 23 4/9 0/0 2/2 3 4 7 0 2 2 1 1 10 14 T. Jones 16 4/8 1/3 0/0 1 1 2 5 0 1 2 0 9 11 D. Melton 18 4/6 1/1 1/1 1 2 3 2 2 1 3 0 10 11 M. Guduric 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -3 Total 44/84 8/19 18/26 8 38 46 25 27 10 25 8 114 Suns / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Saric 23 0/4 0/3 5/6 2 0 2 3 1 1 0 0 5 6 K. Oubre Jr. 38 8/19 2/5 9/10 1 8 9 3 5 0 5 0 27 22 D. Ayton 40 7/19 0/0 3/5 7 8 15 2 3 3 1 2 17 24 R. Rubio 31 1/10 1/3 2/4 1 4 5 3 1 3 2 0 5 3 D. Booker 39 11/24 5/11 9/10 0 2 2 5 3 0 4 1 36 26 C. Diallo 8 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 2 M. Bridges 26 3/6 0/1 0/0 1 3 4 3 5 2 1 2 6 13 E. Okobo 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 J. Carter 19 3/6 2/4 0/0 0 0 0 2 4 3 1 1 8 10 T. Jerome 10 2/3 1/2 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 5 8 Total 35/92 11/29 28/35 12 30 42 23 27 14 17 7 109

New Orleans – Boston : 123-108

Pelicans / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Ingram 30 5/13 3/5 3/3 0 3 3 3 4 1 3 0 16 12 Z. Williamson 27 9/16 0/1 3/8 7 4 11 2 4 1 4 0 21 19 D. Favors 28 6/10 0/0 3/3 3 7 10 1 1 1 1 2 15 24 L. Ball 36 3/10 2/9 0/0 2 4 6 15 2 1 3 1 8 21 J. Holiday 34 10/20 4/8 1/2 3 3 6 5 1 0 2 0 25 23 N. Melli 7 1/2 1/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 3 6 J. Hayes 11 1/2 0/0 4/6 1 2 3 1 2 0 3 0 6 4 F. Jackson 10 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 J. Redick 24 5/9 3/5 4/5 0 4 4 1 1 0 2 1 17 16 E. Moore 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 J. Hart 28 3/8 2/5 0/0 2 6 8 1 3 2 0 1 8 15 Total 44/92 16/36 19/29 18 36 54 31 21 7 18 5 123 Celtics / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval G. Hayward 38 9/16 2/5 3/3 0 6 6 2 4 1 4 0 23 21 D. Theis 31 7/10 0/2 1/3 2 7 9 1 4 0 1 2 15 21 K. Walker 38 10/24 4/10 11/11 0 5 5 4 3 2 2 1 35 31 M. Smart 36 3/13 1/7 0/1 0 4 4 7 4 0 3 0 7 4 J. Brown 36 8/16 1/5 3/4 1 1 2 1 3 1 2 0 20 13 S. Ojeleye 15 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 3 G. Williams 9 0/1 0/1 0/0 1 2 3 1 3 0 1 1 0 3 V. Poirier 9 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 1 2 5 C. Edwards 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 B. Wanamaker 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -2 J. Green 16 2/2 0/0 0/0 2 2 4 4 3 1 1 0 4 12 Total 41/89 8/33 18/22 7 30 37 21 29 6 16 5 108

New York – Brooklyn : 110-97

Knicks / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 33 10/22 0/3 2/4 6 9 15 1 4 0 6 1 22 19 M. Morris Sr. 34 9/18 1/4 2/4 1 3 4 0 2 1 1 1 21 15 T. Gibson 24 5/8 0/0 1/2 3 4 7 0 1 0 1 2 11 15 E. Payton 30 4/10 1/3 0/0 1 2 3 9 3 1 0 2 9 18 R. Bullock 31 4/8 2/3 0/0 0 5 5 1 2 1 0 0 10 13 B. Portis 18 3/6 0/1 0/1 1 3 4 1 0 2 1 0 6 8 K. Knox II 15 1/2 1/2 1/2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 5 M. Robinson 17 6/6 0/0 0/0 2 3 5 1 6 0 1 2 12 19 F. Ntilikina 18 5/9 1/2 0/0 0 3 3 2 5 1 2 0 11 11 D. Dotson 19 2/3 0/1 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 4 7 Total 49/92 6/19 6/13 14 34 48 19 23 7 13 8 110 Nets / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Prince 29 4/10 3/7 3/3 0 3 3 4 2 0 2 0 14 13 J. Harris 32 5/10 1/5 0/0 1 3 4 1 1 2 2 0 11 11 J. Allen 32 2/3 0/0 1/2 2 3 5 0 2 0 2 2 5 8 S. Dinwiddie 32 7/17 2/4 7/10 0 4 4 5 0 0 3 1 23 17 G. Temple 34 4/12 3/8 0/0 0 3 3 3 2 1 0 1 11 11 N. Claxton 14 1/1 0/0 2/4 2 3 5 2 0 0 0 0 4 9 W. Chandler 16 3/4 1/2 0/0 0 3 3 0 3 0 2 0 7 7 R. Kurucs 21 5/9 2/4 0/0 1 2 3 2 2 2 2 0 12 13 D. Musa 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 C. LeVert 23 2/12 0/6 3/4 1 2 3 3 2 1 1 0 7 2 T. Pinson 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 T. Luwawu-Cabarrot 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Total 34/81 13/39 16/23 7 27 34 21 14 6 14 4 97

Orlando – LA Clippers : 97-112

Magic / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 34 3/12 1/4 3/7 4 6 10 5 3 1 1 0 10 12 K. Birch 27 3/5 0/0 3/4 4 1 5 0 4 1 0 2 9 14 N. Vucevic 26 5/15 0/5 3/3 3 4 7 5 6 0 3 0 13 12 M. Fultz 26 3/7 1/2 1/3 0 2 2 2 0 3 2 0 8 7 E. Fournier 30 5/19 1/8 0/0 1 1 2 3 3 1 0 1 11 4 A. Jefferson 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 V. Law 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W. Iwundu 21 3/5 2/3 4/4 1 3 4 2 1 0 0 0 12 16 B. Johnson 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 M. Bamba 20 3/6 1/2 3/4 1 3 4 1 2 1 0 3 10 15 M. Carter-Williams 23 6/11 1/2 2/2 2 5 7 8 4 0 0 0 15 25 T. Ross 28 3/15 0/6 2/3 0 3 3 1 0 1 0 1 8 1 M. Frazier Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Total 34/96 7/32 22/32 16 28 44 27 23 9 6 7 97 Clippers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Patterson 22 2/4 2/3 4/4 1 3 4 1 3 0 2 0 10 11 K. Leonard 34 11/20 3/6 6/8 2 13 15 7 2 1 4 1 31 40 M. Harkless 31 3/5 2/3 0/0 1 4 5 2 2 1 1 1 8 14 I. Zubac 21 3/4 0/0 0/0 4 7 11 1 4 0 3 1 6 15 L. Shamet 36 6/14 4/10 3/3 1 2 3 3 1 0 1 0 19 16 J. Green 15 0/2 0/0 0/0 1 4 5 2 6 0 1 0 0 4 M. Harrell 26 7/15 0/0 5/6 2 3 5 2 3 0 1 3 19 19 J. Motley 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 L. Williams 27 3/10 2/6 7/8 0 2 2 1 3 0 2 0 15 8 J. Robinson 9 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1 R. McGruder 12 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 T. Mann 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 Total 37/79 13/30 25/29 12 42 54 20 26 2 17 7 112

Portland – Indiana : 139-129