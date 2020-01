Décès de Robert Archibald, ancien pivot des Raptors

Son nom ne dit pas grande chose à la jeune génération mais Robert Archibald était un pionnier à sa manière puisqu’il est le seul Ecossais à avoir joué en NBA. Agé seulement de 39 ans, cet ancien pivot de la fac d’Illinois est décédé jeudi, et les causes de sa mort sont pour l’instant inconnues. C’est son ancienne université qui a révélé l’information.

Drafté au second tour en 2002 par les Grizzlies, il avait disputé 44 matches en NBA, d’abord avec Memphis, puis Phoenix, Orlando et finalement Toronto. En Europe, on le croisera ensuite essentiellement en Espagne du côté de Valence ou encore Malaga. International anglais, il avait pris sa retraite après les Jeux olympiques 2012 à Londres.