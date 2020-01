Deux semaines de plus à l’infirmerie pour Jabari Parker

Début janvier, Jabari Parker était écarté des terrains pendant deux semaines pour soigner une douleur à l’épaule droite, responsable de plusieurs matches manqués.

Quinze jours plus tard, l’ailier-fort a été comme prévu réévalué et il repart pour deux semaines d’absence et de rééducation, nous apprennent les Hawks. La franchise fera alors de nouveau le point sur son épaule et validera ou non son retour à la compétition.

On ne serait pas étonné que le staff lui accorde davantage de temps pour un retour après le All-Star Break.