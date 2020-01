Les Grizzlies reçus 7 sur 7 face à Cleveland

Nouvelle coqueluche de la Ligue, Ja Morant ne met pas longtemps à s’illustrer face aux Cavs. Il se faufile jusqu’au cercle et permet à son équipe de se mettre en rythme. Dante Exum se montre agressif sous ses nouvelles couleurs mais Dillon Brooks répond présent, avec 8 points de suite notamment pour garder Memphis à portée. Les Grizzlies prennent même +7 en fin de période mais Exum, encore lui, limite la casse (27-25).

Cleveland démarre le 2e quart sur un 13-2 pour reprendre l’avantage avec autorité, John Henson frappant à l’intérieur et à l’extérieur. Darius Garland tient tête à Ja Morant et Larry Nance Jr. conclut au alley oop. Ces Cavs se rebiffent mais Grayson Allen procure le déclic, avec un dunk explosif et un panier reverse en ligne de fond. Les Grizzlies sont sur le chemin du retour, finalement à -2 à la pause (56-54).

Ja Morant si haut !

Devant leur public, les coéquipiers de Morant reprennent fort en 3e, avec Morant qui décolle pour un layup stratosphérique, puis à nouveau mais il se ravise pour une passe qui se conclut sur un dunk de Jaren Jackson Jr. Memphis est repassé devant et en rajoute avec Jae Crowder qui lance Morant au alley oop (comme un jeune Westbrook). Malgré les efforts de Sexton et Nance Jr sur un ultime dunk, les Cavs sont écrasés en 3e (48-20) et l’écart a enflé (92-76).

Au contre et à 3-points en fin de 3e, Brandon Clarke apporte 15 points en sortie de banc et Memphis fait la course en tête. Morant tente une passe somptueuse en l’air, dans le dos mais JJJ ne peut conclure. Clarke pourra lui conclure au dunk sur un nouveau déboulé de son meneur. Les Grizzlies comptent +12 à 2 minutes de la fin et s’imposent finalement de 4 longueurs (113-109). Morant (16 points, 8 passes) et Brooks (26 points) ont été au coeur de cette 7e victoire de rang pour Memphis.