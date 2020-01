Être en NBA suffit au bonheur d’Alfonzo McKinnie

Comme cela arrive à beaucoup de joueurs, Alfonzo McKinnie n’a pas encore enchaîné deux saisons dans la même équipe, et depuis son arrivée en NBA, il a toujours changé de formation : après Toronto, puis Golden State, il est désormais à Cleveland.



Mais même chez les Cavaliers, il y a du mouvement puisqu’il a été coupé, pour éviter que son contrat ne soit garanti jusqu’à la fin de saison, avant d’être rappelé pour une pige de dix jours. Voilà un parcours NBA tourmenté, qui s’ajoute à une carrière universitaire compliquée où il a changé de faculté après deux saisons, et s’est également déchiré le ménisque droit. Pour conclure cette histoire, on ajoute qu’il a fait un passage au Luxembourg, au Mexique ainsi qu’en G-League. N’en jetez plus !

« Beaucoup de gars de Chicago ont probablement connu tout ça avant », raconte-t-il au Plain Dealer. « Certains ont des meilleures situations que moi, mais personnellement, j’ai surmonté beaucoup de choses et d’obstacles. Je suis construit pour ça. J’ai approché le fond du fond du basket, en jouant au Luxembourg, en seconde division, ma première année. J’ai fait de gros progrès sur le plan mental cette saison-là. J’étais dans un autre pays pour la première fois, avec une autre culture, un environnement différent. »

« Être en NBA, c’est mille fois mieux que là où j’ai démarré »

Rester en NBA même avec un contrat précaire n’est donc pas un problème pour lui, même si d’après les informations du site Cleveland.com, un second contrat de dix jours serait probable. « Je regarde la situation actuelle et être en NBA, c’est mille fois mieux que là où j’ai démarré. Même avec un contrat de dix jours, c’est bien mieux. C’est la meilleure ligue du monde. Après, je continue de me battre pour y rester. Je conserve toujours la même approche, année après année. Je donne tout et j’espère que ce sera suffisant. Si Cleveland veut me garder, ça me va. »

Depuis son retour, les Cavaliers ont eu un rude calendrier avec notamment des déplacements à Denver et Los Angeles pour affronter les deux équipes de la ville. Il a pu se montrer en défense, contre Gary Harris et Will Barton, puis LeBron James et enfin Kawhi Leonard. « Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours été un joueur de complément et d’abord un défenseur. J’ai grandi à Chicago, donc on nous apprend ça dès le début. Qu’on soit adroit ou pas, on peut toujours défendre. Je ne fais pas ce que je ne sais pas faire, j’essaie de solidifier mon rôle. »