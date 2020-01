Les Pistons toujours sur la piste de Frank Ntilikina

Voilà plusieurs mois que les Pistons surveillent Frank Ntilikina. Un intérêt qui se confirme alors que les rumeurs autour d’Andre Drummond se font de plus en plus fortes, et que Detroit s’enfonce au classement.

D’après le Detroit Free Press, ce n’est ainsi pas New York qui s’est intéressé au pivot, mais plutôt la franchise du Michigan qui a sondé les Knicks. L’idée était ainsi d’offrir Andre Drummond et un autre joueur afin de récupérer Julius Randle et Frank Ntilikina, le meneur français étant sur les tablettes du club depuis quelque temps.

Une offre que New York a refusée, mais qui montre que les Pistons ne veulent pas lâcher leur pivot simplement contre des contrat expirants. Andre Drummond devrait ainsi tester le marché l’été prochain, en faisant une croix sur sa « player option », le risque étant qu’il parte sans contrepartie.

Étant donné la situation sportive du club et les problèmes physiques de Blake Griffin, il pourrait ainsi aller dans une équipe beaucoup plus compétitive à court terme.

Detroit semble donc prêt à le lâcher d’ici la « trade deadline » du 6 février… à condition toutefois de récupérer un jeune joueur intéressant, ou au moins un choix de Draft. Et le problème, pour l’instant, c’est que si plusieurs équipes sont intéressées (Atlanta, Charlotte, Dallas…), aucune ne semble disposée à offrir plus que des joueurs en fin de contrat en échange du pivot. Mais il reste encore du temps pour négocier et faire monter les enchères.