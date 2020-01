Les Cavaliers se séparent de deux joueurs

Alors que Kevin Porter Jr sera absent au moins deux semaines, les Cavaliers ont annoncé qu’ils se séparaient de deux joueurs, Alfonzo McKinnie et Tyler Cook. Si certains y voient là les préparatifs pour un échange impliquant Kevin Love, il faut rappeler que les contrats des deux remplaçants devenaient garantis pour le reste de la saison à partir du 10 janvier, et Cleveland préfère éviter de se retrouver dans cette position. C’est le cas pour plusieurs dizaines d’autres joueurs, dont le contrat sera garanti le 10 ou le 20 janvier prochains, et d’autres franchises seront confrontées au même dilemme.

Selon The Athletic, McKinnie pourrait même revenir aux Cavaliers très rapidement puisque la direction envisage de lui proposer un premier contrat de 10 jours si aucune autre franchise ne le signe lorsqu’il sera officiellement sur la liste des joueurs coupés.