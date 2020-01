Slam Dunk Contest : Ja Morant doit donner sa réponse à la NBA

Si on imagine mal les Pelicans autoriser zion à participer au Slam Dunk Contest, en revanche, la NBA possède un autre atout dans sa manche : Ja Morant. Le meneur des Grizzlies possède la créativité, la détente et l’explosivité pour enflammer un concours en quête de second souffle. Selon Yahoo! Sports, le rookie a reçu son invitation et il y réfléchit… Dwight Howard serait dans le même cas, selon un confrère de Portland.

A Memphis, on possède aussi un autre énorme dunkeur avec Brandon Clarke, et on sait depuis cet été que Aaron Gordon aimerait prendre sa revanche sur Zach LaVine mais aussi défier Williamson qu’on a déjà vu dunker de la ligne des lancers-francs.

Il y a de quoi créer un très beau plateau si les meilleurs dunkeurs acceptent évidemment les invitations.