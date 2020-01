Andre Drummond intéresserait aussi les Celtics et les Raptors

Parce qu’il souhaiterait faire jouer sa clause libératoire pour éventuellement quitter Detroit l’été prochain, Andre Drummond pourrait être transféré dans les semaines qui viennent. Vendredi, ESPN annonçait ainsi des contacts avec les Hawks, mais Yahoo! Sports ajoute que trois autres franchises pourraient aussi faire une offre.



Il s’agit des Celtics, des Raptors et des Mavericks. Pour Boston, cela fait plusieurs années qu’on évoque un intérêt pour un pivot de ce calibre, mais les Celtics seront obligés de lâcher du lourd pour contenter les Pistons. Comme on les voit mal lâcher un membre de leur « Fab Five » (Walker, Smart, Hayward, Tatum et Brown) ce sera difficile de trouver un accord.

Pour Toronto, il s’agit sans doute de préparer l’avenir et de rajeunir l’effectif. Un élément comme Drummond serait parfait pour épauler Fred VanVleet et Pascal Siakam et ainsi permettre à Toronto de jouer les premiers rôles pendant plusieurs années. Là encore, Detroit ne se contentera pas d’un second couteau, et les Raptors devront lâcher un ou plusieurs bons joueurs pour attirer Drummond.

Enfin, on évoque l’intérêt de Dallas qui ne possède que Boban Marjanovic comme véritable pivot. Aux côtés d’un Kristaps Porzingis qui adore s’écarter du cercle, Drummond serait parfait. Mais il faudra au moins lâcher Tim Hardaway Jr pour séduire Detroit. Peut-être l’ancien Knick serai ravi de retrouver le Michigan de ses années universitaires.